Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo Pháp ngữ

Ngày 15.11, tại Phnom Penh, Campuchia, Diễn đàn Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo Pháp ngữ - FrancoTech 2026 đã được tổ chức nhân dịp Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đưa hợp tác khoa học, công nghệ và kinh tế số trở thành động lực phát triển mới trong không gian Pháp ngữ, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang làm thay đổi sâu sắc nền kinh tế toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và đại biểu thực hiện nghi thức khai trương FrancoTech ẢNH: TTXVN

Cộng đồng Pháp ngữ cần tận dụng những cơ hội mới để tăng cường kết nối, mở rộng thị trường và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác kinh tế; đồng thời cần tiến tới từ việc chia sẻ một ngôn ngữ trở thành chia sẻ không gian và động lực phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữ vai trò then chốt.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề xuất 4 định hướng hợp tác trọng tâm: tăng cường điều phối chính sách, trong đó cân nhắc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng kinh tế số Pháp ngữ; thúc đẩy kết nối đổi mới sáng tạo, hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, với mô hình "ba nhà trong cộng đồng Pháp ngữ" gắn kết Nhà nước, nhà nghiên cứu và nhà doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực số, chú trọng thanh niên và phụ nữ; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng số, thương mại điện tử, thanh toán số và trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới xây dựng hệ sinh thái AI Pháp ngữ năng động, an toàn, tin cậy và bao trùm.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học giữa Viettel Campuchia (Metfone), Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF) và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia, thể hiện bước triển khai cụ thể, thiết thực mô hình hợp tác "ba nhà trong cộng đồng Pháp ngữ".

Khẳng định khoa học, công nghệ là động lực cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước và đối tác Pháp ngữ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ bán dẫn và chuyển đổi xanh; hoan nghênh các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển, đào tạo nguồn nhân lực. Việt Nam cũng sẵn sàng phối hợp với các thành viên Pháp ngữ triển khai những hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy kết nối khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới sáng tạo (FrancoTech 2026) ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng FrancoTech 2026 sẽ góp phần hiện thực hóa tinh thần "Một cộng đồng Pháp ngữ, một tương lai số", chuyển tầm nhìn thành hành động và biến các sáng kiến thành những kết quả hợp tác cụ thể.

Cũng tại lễ khai mạc Diễn đàn FrancoTech, các nhà lãnh đạo các nước Pháp ngữ, trong đó có Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Canada Mark Carney, đã có các phát biểu nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; nhận định những thay đổi, cách mạng trong các lĩnh vực này đang diễn ra một cách mạnh mẽ.

Lãnh đạo các nước Pháp ngữ nhấn mạnh Cộng đồng Pháp ngữ cần phải theo kịp những chuyển đổi của thế giới, xây dựng một cộng đồng kinh tế mạnh hơn, đổi mới sáng tạo hơn và thiết thực hơn, trở thành chủ thể đổi mới sáng tạo, tạo ra các giá trị mới và con đường hợp tác mới. Tái khẳng định vai trò của tiếng Pháp trong kết nối khởi nghiệp, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, lãnh đạo các nước Pháp ngữ đề xuất tăng cường kết nối các doanh nghiệp, thiết lập hệ sinh thái kinh tế số Pháp ngữ và mở ra các thị trường mới trong không gian Pháp ngữ.

Nhân dịp dự khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng Thủ tướng Campuchia, Tổng thống Pháp, Tổng thống Bulgaria, Tổng thống Romania và Thủ tướng Canada và lãnh đạo các nước Pháp ngữ khác đi thăm các gian hàng tại FrancoTech, lắng nghe giới thiệu về các giải pháp công nghệ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mô hình hợp tác nghiên cứu đang được triển khai trong cộng đồng Pháp ngữ.

Tại gian hàng quốc gia và các gian hàng của các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam, các nhà lãnh đạo dành thời gian tìm hiểu các sản phẩm và dự án do tập đoàn Việt Nam giới thiệu, từ dịch vụ hàng không, viễn thông, ngân hàng số đến các nền tảng kết nối khu vực.