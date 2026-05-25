Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Singapore, phát biểu tại Đối thoại Shangri-la

Ngày 25.5, nhận lời mời của Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 - 31.5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân ẢNH: TTXVN

Nhận lời mời của Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la vào ngày 29.5.

Chuyến thăm cấp nhà nước đến Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra sau hơn 1 năm kể từ chuyến thăm đảo quốc trước đó của Tổng Bí thư và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Singapore. Qua đó, tăng cường tin cậy, gắn bó lãnh đạo cấp cao và thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Đây là lần đầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại diễn đàn an ninh đa phương hàng đầu khu vực. IISS mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự và phát biểu dẫn đề, thể hiện sự đánh giá cao vai trò, vị thế quan trọng, có trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh khẳng định, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu chính, dẫn đề tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-la cho thấy sự quan tâm đánh giá cao của ban tổ chức đối thoại cũng như của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Thế giới cũng muốn lắng nghe tiếng nói, quan điểm của Việt Nam cũng như cách tiếp cận của Việt Nam đối với vấn đề an ninh quốc phòng của khu vực và thế giới.

Thứ hai, đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam truyền tải thông điệp về chính sách đối ngoại của Việt Nam, chính sách đối ngoại về độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, cũng như chia sẻ về tầm nhìn và cách tiếp cận của Việt Nam đối với các vấn đề của khu vực mà các nước đang rất quan tâm, làm sao để duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương cũng như các khu vực khác trên thế giới.

Điều đó phản ánh vị thế, uy tín và tiếng nói ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế.

"Một điều quan trọng nữa là Việt Nam, Singapore và các thành viên khác trong ASEAN có cơ chế, cũng như mong muốn duy trì được vị trí trung tâm của ASEAN, sự đoàn kết của ASEAN trong bối cảnh tình hình địa chính trị hiện nay. Tôi nghĩ đây là một diễn đàn, nền tảng rất quan trọng, rất phù hợp để Việt Nam thể hiện được tiếng nói và quan điểm của mình", ông Trần Phước Anh khẳng định.