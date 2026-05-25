Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Singapore, phát biểu tại Đối thoại Shangri-la

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
25/05/2026 09:49 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 - 31.5.

Ngày 25.5, nhận lời mời của Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 - 31.5.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp nhà nước Singapore và phát biểu tại Đối thoại Shangri-la - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân

ẢNH: TTXVN

Nhận lời mời của Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la vào ngày 29.5.

Chuyến thăm cấp nhà nước đến Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra sau hơn 1 năm kể từ chuyến thăm đảo quốc trước đó của Tổng Bí thư và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Singapore. Qua đó, tăng cường tin cậy, gắn bó lãnh đạo cấp cao và thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Đây là lần đầu Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại diễn đàn an ninh đa phương hàng đầu khu vực. IISS mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự và phát biểu dẫn đề, thể hiện sự đánh giá cao vai trò, vị thế quan trọng, có trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh khẳng định, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu chính, dẫn đề tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-la cho thấy sự quan tâm đánh giá cao của ban tổ chức đối thoại cũng như của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam. Thế giới cũng muốn lắng nghe tiếng nói, quan điểm của Việt Nam cũng như cách tiếp cận của Việt Nam đối với vấn đề an ninh quốc phòng của khu vực và thế giới.

Thứ hai, đây cũng là dịp để lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam truyền tải thông điệp về chính sách đối ngoại của Việt Nam, chính sách đối ngoại về độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, cũng như chia sẻ về tầm nhìn và cách tiếp cận của Việt Nam đối với các vấn đề của khu vực mà các nước đang rất quan tâm, làm sao để duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực Đông Nam Á, châu Á - Thái Bình Dương cũng như các khu vực khác trên thế giới.

Điều đó phản ánh vị thế, uy tín và tiếng nói ngày càng quan trọng của Việt Nam trên trường quốc tế.

"Một điều quan trọng nữa là Việt Nam, Singapore và các thành viên khác trong ASEAN có cơ chế, cũng như mong muốn duy trì được vị trí trung tâm của ASEAN, sự đoàn kết của ASEAN trong bối cảnh tình hình địa chính trị hiện nay. Tôi nghĩ đây là một diễn đàn, nền tảng rất quan trọng, rất phù hợp để Việt Nam thể hiện được tiếng nói và quan điểm của mình", ông Trần Phước Anh khẳng định.

Tin liên quan

Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan hướng tới tầm cao mới

Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan hướng tới tầm cao mới

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sẽ tạo thêm động lực mới để đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới những tầm cao mới trong thời gian tới.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Singapore Đối Thoại Shangri-La
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận