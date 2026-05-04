Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka

Đậu Tiến Đạt
04/05/2026 08:00 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7 - 8.5.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao ngày 3.5, nhận lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka từ ngày 7 - 8.5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake

ẢNH: TTXVN

Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21.7.1970. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt.

Các đảng phái chính trị tại Sri Lanka có thiện cảm và coi trọng quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là hình mẫu thành công trong phát triển kinh tế để Sri Lanka học tập. Sri Lanka đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Về thương mại, năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều khoảng 215,5 triệu USD. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 260 triệu USD, tăng 20% so với 2024.

Tính đến tháng 3.2026, kim ngạch song phương đạt khoảng 50 triệu USD. Hai nước vừa ký mới bản ghi nhớ về hợp tác chế tạo máy tháng 5.2025.

Về đầu tư, Sri Lanka có 34 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 43 triệu USD, đứng thứ 64/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam vào 7/21 ngành kinh tế của Việt Nam, vốn đầu tư tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 8 dự án và 40,7 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 95% tổng vốn đầu tư đăng ký tại 7/34 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Cộng đồng người Việt khoảng 200 người, bao gồm phụ nữ Việt kết hôn với người bản địa, tăng ni đang học tập và tu tập tại các trường đại học, cơ sở Phật giáo của Sri Lanka, công nhân do các công ty ở Việt Nam gửi sang làm việc theo hợp đồng có thời hạn và số còn lại làm các ngành nghề dịch vụ khác.

Dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng cộng đồng vẫn hướng về Tổ quốc, tích cực thực hiện các hoạt động thiện nguyện, tham gia các phong trào do Đại sứ quán phát động.

Việt Nam mong muốn đồng hành và hợp tác với Sri Lanka

Chiều 4.5, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka, lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng nhân dân Sri Lanka (JVP), nhân dịp thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và dự Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc (Vesak).

