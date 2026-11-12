Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia

Ngày 12.11, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh (Campuchia) từ ngày 14 - 16.11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN

Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 với chủ đề "Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và sự ổn định bền vững". Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni sẽ chủ trì lễ khai mạc chính thức diễn ra ngày 15.11.

Sau hơn 50 năm hình thành và phát triển, Cộng đồng Pháp ngữ đã từng bước chuyển mình, trở thành một không gian chính trị - kinh tế - văn hóa đa dạng, đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững trên thế giới.

Hội nghị cấp cao tổ chức tại Phnom Penh lần này đánh dấu sự trở lại của cuộc họp cấp cao nhất của Cộng đồng Pháp ngữ tại châu Á - Thái Bình Dương sau gần 30 năm kể từ khi Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao tại Hà Nội năm 1997.

Bên lề hội nghị cấp cao, nhiều hoạt động nhằm tăng cường hợp tác cho các thành viên Cộng đồng Pháp ngữ cũng sẽ được tổ chức tại Campuchia.

Quan hệ giữa Việt Nam và Cộng đồng Pháp ngữ ngày càng được cải thiện và phát triển. Là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng Pháp ngữ với vai trò và vị thế ngày càng được khẳng định, những năm qua, Việt Nam được tín nhiệm bầu vào các cương vị quan trọng trong Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).