Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ

Đậu Tiến Đạt
19/05/2026 21:27 GMT+7

Ngày 19.5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Ấn Độ đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực; luôn coi Ấn Độ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, ủng hộ Ấn Độ tiếp tục phát huy vai trò lớn hơn tại khu vực và thế giới; ủng hộ và sẵn sàng tham gia tích cực vào các sáng kiến toàn cầu của Ấn Độ và làm cầu nối hỗ trợ Ấn Độ tăng cường hợp tác với khu vực, qua đó góp phần xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, thượng tôn luật pháp quốc tế.

Việt Nam và Ấn Độ có tầm nhìn chung về các vấn đề thế giới- Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh

ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị cao; việc hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường có ý nghĩa quan trọng giúp củng cố tin cậy chính trị và mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư; mở rộng hợp tác khoa học, công nghệ, tăng cường kết nối, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Bộ trưởng Rajnath Singh cho biết, chuyến thăm diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thể hiện mong muốn và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Ấn Độ trong việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao và thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng cho biết lãnh đạo cấp cao và dư luận, truyền thông Ấn Độ rất ấn tượng với kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, mở ra chương hợp tác sâu rộng, chiến lược mới trong quan hệ song phương.

Bộ trưởng khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất trong chính sách “Hành động hướng Đông” và các chiến lược phát triển quan hệ với khu vực của Ấn Độ; đánh giá cao vai trò, vị thế cũng như những đóng góp tích cực, chủ động của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực.

Bộ trưởng khẳng định Ấn Độ sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước, mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam hoàn tất các dự án hợp tác đang triển khai trong khuôn khổ các gói tín dụng và hỗ trợ quốc phòng hiện có và xem xét tiếp tục cung cấp gói hỗ trợ mới phù hợp với nhu cầu và năng lực mỗi bên.

Bộ trưởng cũng nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan của Ấn Độ để thúc đẩy hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, tăng cường kết nối hàng không, hàng hải giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ có tầm nhìn chung về các vấn đề thế giới, khu vực; sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, phát huy các cơ chế đối thoại giữa hai nước, trong đó có cơ chế tham vấn giữa hai Bộ Quốc phòng, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp lập trường trong các vấn đề khu vực, quốc tế và tại các diễn đàn đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM +).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng với quyết tâm của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam - Ấn Độ sẽ bước vào kỷ nguyên mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tạo đột phá chiến lược cho quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ và Sri Lanka

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết điểm nhấn của chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo đột phá chiến lược, tạo điều kiện cho những bước chuyển về chất trong định hướng phát triển quan hệ với Ấn Độ và Sri Lanka.

