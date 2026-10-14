Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ Việt Nam - Lào, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Lào trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại tướng Khamliang Outhakaysone, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào ẢNH: TTXVN

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng - an ninh là một trong những trụ cột quan trọng; đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị ở tầm chiến lược; duy trì hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc, đối thoại quốc phòng các cấp và triển khai thực chất các cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng và lực lượng vũ trang hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam ủng hộ tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc phòng giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; đánh giá cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước và diễn tập chung về phòng thủ dân sự có ý nghĩa thiết thực trong xây dựng lòng tin, nâng cao khả năng phối hợp và ứng phó với các thách thức chung.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Khamlieng Outhakaisone khẳng định, dù tình hình thế giới, khu vực diễn biến thế nào, Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào cũng sẽ luôn kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam, cùng gìn giữ, vun đắp cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Báo cáo về mục đích chuyến thăm và kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng thời gian qua, đại tướng Khamlieng Outhakaisone khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước và các thỏa thuận giữa hai bộ, tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai quân đội, góp phần củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, bảo đảm hòa bình và thúc đẩy phát triển của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Lào đã luôn phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam tại Lào, đóng góp quan trọng vào "Chiến dịch 500 ngày đêm" do Chính phủ Việt Nam phát động.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời đề nghị hai Bộ Quốc phòng phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ "Năm Đoàn kết hữu nghị 2027" kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và làm sâu sắc hơn tình đoàn kết giữa nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước.