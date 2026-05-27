Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm Thái Lan

Ngày 27.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 - 29.5.

Tham gia đoàn chính thức có: Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết; Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng,...

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới, đồng thời diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.

"Chuyến thăm trước hết thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới", ông Cường khẳng định.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, với nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị cao và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, chuyến thăm lần này sẽ tạo thêm động lực mới để đưa quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới những tầm cao mới trong thời gian tới.