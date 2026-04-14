Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, ngày 14.4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17.4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân lên đường thăm Trung Quốc

Tham gia đoàn có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Lương Tam Quang; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Cùng tham gia đoàn còn có: Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường Trịnh Việt Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh; Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn; Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Tô Ân Xô và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình.

Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (từ ngày 14 - 15.4), đồng thời là lần thứ ba trong thời gian ngắn chưa đầy hai năm, hai đồng chí Lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước tiến hành thăm song phương.