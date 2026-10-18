Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ dạo hồ Hoàn Kiếm

Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên
Google tìm kiếm. Xem hướng
dẫn.
Tối 17.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm
Sau tiệc chiêu đãi tại Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân Caroline Parmelin đã cùng đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, giao lưu với các họa sĩ, nghệ nhân tò he và vẫy tay chào người dân, du khách Thủ đô.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân đã đến chiếc đồng hồ hoa bên bờ hồ. Chiếc đồng hồ này là quà tặng của Thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sĩ) dành cho Thủ đô Hà Nội, được lắp đặt nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Bình luận (0)