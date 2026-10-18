Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ dạo hồ Hoàn Kiếm

Sau tiệc chiêu đãi tại Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân Caroline Parmelin đã cùng đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, giao lưu với các họa sĩ, nghệ nhân tò he và vẫy tay chào người dân, du khách Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân đã đến chiếc đồng hồ hoa bên bờ hồ. Chiếc đồng hồ này là quà tặng của Thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sĩ) dành cho Thủ đô Hà Nội, được lắp đặt nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin vẫy chào du khách và nhân dân Thủ đô khi dạo phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm ẢNH: TUẤN MINH

Tại khu vực trưng bày tò he, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu với Tổng thống Guy Parmelin về nghệ thuật nặn tò he ẢNH: TUẤN MINH

Tổng thống Guy Parmelin bày tỏ thích thú với những sản phẩm tò he ẢNH: TTXVN

Hoạ sĩ trên phố đi bộ tặng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân 2 bức ký hoạ chân dung ẢNH: TUẤN MINH

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh ấn tượng khi dạo trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm ẢNH: TTXVN