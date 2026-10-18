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    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ dạo hồ Hoàn Kiếm

    Đậu Tiến Đạt - Tuấn Minh
    Tối 17.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm

    Sau tiệc chiêu đãi tại Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân Caroline Parmelin đã cùng đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, giao lưu với các họa sĩ, nghệ nhân tò he và vẫy tay chào người dân, du khách Thủ đô.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân đã đến chiếc đồng hồ hoa bên bờ hồ. Chiếc đồng hồ này là quà tặng của Thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sĩ) dành cho Thủ đô Hà Nội, được lắp đặt nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ dạo hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 1.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin vẫy chào du khách và nhân dân Thủ đô khi dạo phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

    ẢNH: TUẤN MINH

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ dạo hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 2.

    Tại khu vực trưng bày tò he, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu với Tổng thống Guy Parmelin về nghệ thuật nặn tò he

    ẢNH: TUẤN MINH

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ dạo hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 3.

    Tổng thống Guy Parmelin bày tỏ thích thú với những sản phẩm tò he

    ẢNH: TTXVN

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ dạo hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 4.

    Hoạ sĩ trên phố đi bộ tặng Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và phu nhân 2 bức ký hoạ chân dung

    ẢNH: TUẤN MINH

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ dạo hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 5.

    Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh ấn tượng khi dạo trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

    ẢNH: TTXVN

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ dạo hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 6.

    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin trao đổi về câu chuyện chiếc "Đồng hồ hoa Thuỵ Sĩ" khổng lồ bên hồ Hoàn Kiếm - món quà ý nghĩa của Thị trưởng thành phố Bern (Thụy Sĩ) dành tặng Thủ đô Hà Nội nhân dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (năm 2010)

    ẢNH: TUẤN MINH

     

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    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Thụy Sĩ

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