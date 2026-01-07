Tổng Bí thư: Đổi mới mô hình phát triển, thúc đẩy tăng trưởng 2 con số

Theo đó, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã nghiên cứu xây dựng 2 nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; về các giải pháp chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, yêu cầu quan trọng và cấp bách của việc chuyển đổi mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ và việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo sáng 7.1 ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện 2 dự thảo nghị quyết quan trọng để trình Bộ Chính trị và Trung ương Đảng theo quy định.

Tổng Bí thư chỉ rõ, việc xây dựng 2 nghị quyết phải đạt 5 yêu cầu: bám sát và thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, mục tiêu được nêu trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Phải có tầm nhìn xa, bao quát, đủ chiều sâu, không bị bó hẹp bởi lợi ích ngắn hạn hay tư duy nhiệm kỳ; phải xuất phát từ thực tiễn, đứng trên mảnh đất thực tiễn của Việt Nam, không rập khuôn máy móc theo mô hình nào của nước ngoài; bảo đảm tính khả thi và tính hành động cao, gắn với lộ trình, bước đi, nguồn lực thực hiện.

Đồng thời, phải có tính hiệu triệu, truyền cảm hứng, tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội và khơi dậy khát vọng cống hiến, khát vọng vươn lên của dân tộc bằng tri thức và sáng tạo.

Tổng Bí thư cũng gợi ý định hướng chuyển đổi mô hình phát triển và xác lập mô hình tăng trưởng mới trước hết là chuyển đổi mạnh mẽ về tư duy, từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu; từ dựa vào tài nguyên và lao động giản đơn sang dựa vào tri thức, công nghệ và năng suất; từ quản lý sang kiến tạo kiến tạo phát triển; từ nhà nước "làm thay" sang "tạo điều kiện để xã hội và doanh nghiệp sáng tạo".

Phát huy đầy đủ vai trò của các thành phần kinh tế (kinh tế nhà nước, dẫn dắt, kiến tạo, mở đường; kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia...).

Yếu tố căn cốt nhất để tăng trưởng dài hạn 2 con số

Tổng Bí thư yêu cầu nhận thức đầy đủ mối quan hệ biện chứng giữa ổn định và phát triển. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững, gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân.

Tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định, lấy ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn là điều kiện tiên quyết, hàng đầu.

Đây là con đường bắt buộc phải thực hiện để hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Mọi quyết sách về phát triển đều phải đặt trong tổng thể này.

Xác lập rõ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của mô hình phát triển mới, mô hình tăng trưởng mới và là yếu tố căn cốt nhất để thực hiện mục tiêu tăng trưởng dài hạn 2 con số.

Đồng thời xác định con người là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển đất nước, là trung tâm, là chủ thể và mục tiêu của phát triển. Phát triển khoa học - công nghệ phải gắn với phát triển con người Việt Nam toàn diện, có tri thức, bản lĩnh, đạo đức và khát vọng cống hiến.

Tổng Bí thư lưu ý, tăng trưởng và phát triển cần đi liền với tăng cường tự chủ chiến lược quốc gia trên các lĩnh vực; củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế là cơ sở để chủ động đối phó với những yếu tố nhanh, bất định của tình hình bên ngoài.

Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với quá trình chuyển đổi mô hình phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới; phát huy cao độ dân chủ, trí tuệ xã hội và khát vọng sáng tạo của toàn dân, tạo sự đồng thuận và quyết tâm chính trị cao trong toàn hệ thống chính trị.