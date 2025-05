Tổng Bí thư dự khai mạc Lễ hội Làng Sen, khánh thành tượng Bác Hồ về thăm quê

Tối 15.5, tại sân vận động Làng Sen, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (H.Nam Đàn, Nghệ An), Bộ VH-TT-DL phối hợp Bộ Công an và tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025 và khánh thành tượng "Bác Hồ về thăm quê".

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Nghệ An và đông đảo người dân tham dự dự lễ hội.

Chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025 ẢNH: K.H

Trước buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình Bác tại đền Chung Sơn nhân dịp kỷ niệm 135 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2025).

Phát biểu tại lễ khai mạc lễ hội, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhấn mạnh Làng Sen, nơi sinh ra và nuôi dưỡng những năm tháng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành quê chung rất đỗi thân thương, là niềm tự hào của mỗi người dân đất Việt và là nơi được đón nhiều du khách quốc tế về thăm.

Về với Kim Liên, mỗi người dân đều lắng sâu tấm lòng thành kính, xúc động, tự hào và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Bác Hồ - Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta.

Về với Kim Liên, du khách, bạn bè quốc tế lại có dịp hiểu hơn về thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Người; ngưỡng mộ tầm vóc to lớn về tư tưởng nhân văn, tình đoàn kết quốc tế cao cả của người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - Hồ Chí Minh.

"Lễ hội Làng Sen là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống nhân dân với sự hưởng ứng đầy tình cảm, trách nhiệm của các tỉnh, thành trong cả nước và sự tham gia của bạn bè quốc tế", ông Trung nhấn mạnh.

Dịp này, Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An cũng tổ chức khánh thành tượng "Bác Hồ về thăm quê" từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Tượng được đặt tại sân vận động Làng Sen, được làm bằng đồng ép thủy lực công nghệ mới. Tượng cao 8,3 m, lấy ý tưởng gợi nhớ hình ảnh Bác Hồ về thăm quê năm 1961.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước cắt băng khánh thành tượng "Bác Hồ về thăm quê" ẢNH: K.H

Lễ hội Làng Sen năm nay được tổ chức quy mô cấp quốc gia, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch: khánh thành công trình thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Bác Hồ; hội diễn Tiếng hát Làng Sen; triển lãm ảnh đất nước, con người ASEAN; tuần phim về Bác Hồ và giao lưu các nghệ sĩ điện ảnh, đoàn làm phim về Bác Hồ tại Nghệ An; giải vô địch vật dân tộc quốc gia lần thứ 29, năm 2025; giải marathon "Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc"...