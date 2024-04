Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng năm mới Lào và Campuchia

Ngày 5.4, nhân dịp tết Bun Pimay của Lào và tết Chol Chnam Thmay của Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng TTXVN

Trong thư chúc mừng gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, có đoạn viết: "Nhân dịp tết cổ truyền của Lào (Bunpimay), thay mặt Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, tôi thân ái gửi tới đồng chí và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào những tình cảm đồng chí, anh em thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chúc đồng chí Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, cùng toàn thể gia đình các đồng chí một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chúc mừng những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực mà Lào đã đạt được trong thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí đứng đầu, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, đất nước và nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Việt Nam ủng hộ Lào hoàn thành trọng trách, vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA năm 2024 góp phần nâng cao vị thế của Lào ở khu vực và trên thế giới.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân ở mỗi nước, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới".

Trong thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhân dịp tết cổ truyền và được Thượng viện Campuchia khóa V bầu làm Chủ tịch, có đoạn viết:

"Nhân dịp tết cổ truyền Campuchia (Chol Chnam Thmay), thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi chúc đồng chí Hun Sen cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia, Nhà nước và nhân dân Campuchia một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới.

Đặc biệt chúc mừng đồng chí Hun Sen đã được Thượng viện Vương quốc Campuchia tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Thượng viện nhiệm kỳ 2024 - 2030. Chúng tôi tin tưởng đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả của mình.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và điều hành của Chính phủ Vương quốc Campuchia do CPP làm nòng cốt, nhân dân Campuchia tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện thắng lợi Cương lĩnh của Đảng giai đoạn 2023 - 2028, tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng thủ đô, tỉnh, thành phố, quận, huyện khóa IV.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất vui mừng về mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp. Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, vì sự phồn vinh, hạnh phúc của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới".

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai đã gửi lẵng hoa chúc mừng Thường trực Ban Bí thư, Phó chủ tịch nước Lào Bounthong Chitmany; Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sisay Leudetmounsone; Phó chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban thường trực Ban Thường vụ T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia Say Chhum.

Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Lê Hoài Trung đã gửi thư chúc mừng tới Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsavanh Phomvihane và Trưởng ban Đối ngoại T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia Prak Sokhonn.