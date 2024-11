Tổng Bí thư Tô Lâm: Cà Mau phải tập trung chuyển đổi số, thúc đẩy đầu tư

Chiều 17.11, Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau. Cùng tham gia đoàn công tác có Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến...



Trọng tâm tháo gỡ khó khăn và định hướng phát triển

Báo cáo với Tổng Bí thư và đoàn công tác của T.Ư, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết qua sơ kết giữa nhiệm kỳ, tỉnh đã hoàn thành và vượt 7/17 chỉ tiêu chủ yếu, dự kiến đến cuối năm 2025 đạt 15/17 chỉ tiêu. Hiệu lực điều hành của UBND các cấp ngày càng hiệu quả, công tác dân vận, an ninh chính trị, trật tự xã hội, cũng như phòng chống tham nhũng đều đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là yếu tố then chốt

ẢNH: CTV

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cũng nêu rõ những khó khăn mà tỉnh đang đối mặt, đặc biệt là trong phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực. Nguồn thu ngân sách chỉ đáp ứng một nửa nhu cầu chi, trong khi điều kiện kinh tế còn hạn chế, khiến việc thu hút nhân lực trình độ cao gặp nhiều khó khăn.

Đại diện các Bộ, ngành T.Ư đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến đề xuất, kiến nghị của tỉnh Cà Mau về công tác phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển; xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt liên quan đến việc xây dựng Cảng hàng không Cà Mau, Cảng biển Hòn Khoai; nâng cấp, mở rộng tuyến QL1 (đoạn Cà Mau - Năm Căn) và đường Hồ Chí Minh (đoạn Năm Căn - Đất Mũi).

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với tỉnh Cà Mau ẢNH: CTV

Ngoài ra, đại diện các Bộ, ngành T.Ư cho rằng Cà Mau cần tập trung phát triển kinh tế biển; năng lượng xanh, năng lượng tái tạo; tập trung nguồn lực đầu tư để sớm có huyện đạt chuẩn nông thôn mới; quy hoạch lại vùng trồng, vùng nuôi... để góp phần nâng cao đời sống người dân.

Cà Mau phải phấn đấu thành tỉnh khá trong khu vực

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tỉnh Cà Mau cần quyết liệt hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực ĐBSCL. Tổng Bí thư đề nghị tỉnh rà soát các chỉ tiêu, tháo gỡ điểm nghẽn và chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng trang thiết bị y tế cho Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời ẢNH: CTV

Tổng Bí thư chỉ đạo, Cà Mau phải tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số, thúc đẩy đầu tư, đặc biệt là nguồn vốn từ kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó, tỉnh cần xem phát triển văn hóa - xã hội bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân là những nhiệm vụ trọng tâm. Về quốc phòng, an ninh, tỉnh cần tiếp tục giữ vững chủ quyền biển đảo và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo Tổng Bí thư, để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, Cà Mau phải tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây là yếu tố then chốt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới và đưa tỉnh phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng trang thiết bị y tế cho Phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời.