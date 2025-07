Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra vận hành hoạt động hệ thống chính trị xã Si Pa Phìn

Chiều 26.7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã đến kiểm tra vận hành hoạt động hệ thống chính trị xã Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên).

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm kiểm tra Trung tâm phục vụ hành chính công xã Si Pa Phìn, Điện Biên ẢNH: TTXVN

Cùng tham gia đoàn có các ông: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an...

Si Pa Phìn là một xã miền núi, biên giới, nằm ở phía tây bắc của tỉnh Điện Biên, cách trung tâm hành chính của tỉnh gần 85 km. Trình độ dân trí trên địa bàn xã không đồng đều, phong tục tập quán còn nhiều lạc hậu. Cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, đời sống của nhân dân còn khó khăn. Toàn xã có 700 hộ nghèo, chiếm 35,02%. Hộ cận nghèo là 302 hộ, chiếm 15%. Thu nhập bình quân đầu người ước tính năm 2025 là 20,19 triệu đồng/năm.



Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định, kinh tế, văn hóa, xã hội có chiều hướng phát triển tốt. Các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, năng lực chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương được nâng cao cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên ẢNH: TTXVN

Ngay sau xã mới được thành lập Đảng ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm đến các hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công xã Si Pa Phìn; bố trí công chức có trình độ chuyên môn tốt, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp chuẩn mực, ưu tiên công chức có thâm niên trong lĩnh vực cải cách hành chính.

Đồng thời, xã bố trí cơ sở vật chất để trung tâm thực hiện nhiệm vụ ngay từ ngày 1.7.2025; tổ chức đội ngũ tham gia hỗ trợ tại trung tâm (Đoàn thanh niên, Công an xã, Bưu chính viễn thông đã cử người tham gia để hỗ trợ người dân); yêu cầu hàng ngày trung tâm tổng hợp những khó khăn vướng mắc để báo cáo lãnh đạo UBND xã tháo gỡ hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh hỗ trợ.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm gia đình Chiến sĩ Điện Biên Vàng A Chảo (sinh năm 1929, thường trú bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn) ẢNH: TTXVN

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, xã Si Pa Phìn đã chủ động khắc phục những khó khăn ban đầu, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác. Cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công đã cơ bản nắm được quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, mục đích của chuyến công tác là tìm hiểu việc thực hiện chính quyền 2 cấp tại địa phương sau thời gian triển khai; kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; triển khai Kết luận của của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới trong cả nước.

Sau khi trực tiếp kiểm tra thực tế tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã, Tổng Bí thư biểu dương sự nỗ lực cố gắng của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng trên địa bàn, đồng thời nhấn mạnh hoạt động của chính quyền cấp xã, không phải chỉ là các hoạt động công tác hành chính mà đây là một bước chuyển rất lớn khi chính quyền địa phương thay mặt cho Nhà nước triển khai chủ trương chính sách của Đảng đến với người dân và tạo điều kiện nâng cao đời sống cho nhân dân có cuộc sống ấm no ổn định và tiếp tục triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương đến cơ sở.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm bà con bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về vận hành hệ thống chính trị; rà soát toàn bộ nhiệm vụ, thủ tục hành chính được giao để bảo đảm thông suốt, không để xảy ra gián đoạn.

Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ nhằm tạo nền tảng pháp lý cho hoạt động hiệu quả của hệ thống chính trị cấp xã; Ủy ban MTTQ và các sở, ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị và vận hành hệ thống chính trị theo đúng quy định, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Cùng với việc đảm bảo triển khai quyết liệt các giải pháp của Trung ương và tỉnh về đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn, chính quyền địa phương cần tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp cho công tác giảm nghèo, chăm lo tốt hơn đời sống của đồng bào các dân tộc và nhân dân trên địa bàn, đặc biệt tập trung công tác xóa đói, giảm nghèo, quan tâm lĩnh vực y tế và giáo dục, đào tạo, đời sống tinh thần cho bà con để không ai bị bỏ lại phía sau.

Về công tác giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư nêu rõ, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng ta xác định là nền tảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Gần đây nhất, trong các cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, Trung ương đã đặc biệt lưu ý đến yêu cầu phát triển các mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tại các khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng trường liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới là chủ trương đúng đắn, kịp thời, mang tính nhân văn sâu sắc và tầm nhìn chiến lược, thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với địa phương, chia sẻ giữa thành thị với miền núi.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho cộng đồng bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên ẢNH: TTXVN

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan chức năng và ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới, triển khai thực hiện chủ trương trên.

Trong đó, chỉ đạo Đảng ủy Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các địa phương và các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan theo hướng bảo đảm học sinh ở xã biên giới đất liền được hưởng chính sách nội trú, bán trú phù hợp với thực tiễn khó khăn về địa hình và khoảng cách địa lý.

Phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng phương án bố trí giáo viên phù hợp trên cơ sở rà soát biên chế giáo viên hiện có và nhu cầu trong thời gian tới, đào tạo giáo viên biết tiếng dân tộc, đề xuất ngân sách để duy trì hoạt động của các nhà trường và chế độ phụ cấp cho giáo viên phù hợp điều kiện mới; xây dựng chính sách khuyến khích nhân lực tham gia phục vụ các xã biên giới và phương án để các trường học trên toàn quốc kết nghĩa với các trường tại các xã biên giới nhằm giao lưu, gắn kết và hỗ trợ các trường khó khăn ở khu vực biên giới.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2025), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà gia đình Chiến sĩ Điện Biên Vàng A Chảo (sinh năm 1929, thường trú bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn), là cha của liệt sĩ Vàng A Sìa, hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc Tổ quốc năm 1979.