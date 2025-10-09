Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên

Tham gia đoàn chính thức có Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng; Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc; Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng; đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung...

Tổng Bí thư Tô Lâm rời Hà Nội, lên đường thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ẢNH: TTXVN

Cách đây 75 năm, ngày 31.1.1950, Việt Nam và Triều Tiên đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Từ đó đến nay, mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước luôn được hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước coi trọng, không ngừng được củng cố và phát triển.

Hai bên duy trì sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước.

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa rất đặc biệt, là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Triều Tiên sau 18 năm.

Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước đang thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025, thể hiện sinh động sự coi trọng của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Triều Tiên.