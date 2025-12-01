Tổng Bí thư Tô Lâm nhận Huân chương Vàng quốc gia của Lào

Đây là Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm đã có công lao to lớn góp phần quan trọng việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao tặng Huân chương Vàng quốc gia của Nhà nước Lào cho Tổng Bí thư Tô Lâm ẢNH: TTXVN

Dự buổi lễ có: Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân, cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân; Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ vinh dự và xúc động được nhận Huân chương Vàng quốc gia - phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Đây là niềm tự hào lớn đối với cá nhân Tổng Bí thư cũng là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào - mối quan hệ đã trở thành biểu tượng mẫu mực, trường tồn với thời gian về tình đồng chí, tình anh em.

Tổng Bí thư bày tỏ sự biết ơn và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu - những người đã trực tiếp ươm mầm, gây dựng và đặt nền móng vững chắc cho quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc bằng trái tim chân thành và trí tuệ sáng suốt, với khát vọng phát triển thịnh vượng, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, để hôm nay chúng ta luôn tự hào về tình đoàn kết và hữu nghị thủy chung, vĩnh cửu Việt - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân tại buổi lễ ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã luôn kề vai sát cánh với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần đoàn kết ấy đã trở thành sức mạnh to lớn đưa tới thắng lợi vẻ vang và nền hòa bình, độc lập của chúng ta hôm nay và sẽ tiếp tục dẫn lối để hai nước, hai dân tộc Việt - Lào mãi đồng hành, chung chí hướng và vận mệnh, đúng như câu tục ngữ của các bạn "Đoàn kết là sức mạnh".

Tổng Bí thư khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nỗ lực hết mình, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào vun đắp mối quan hệ "thuỷ chung son sắt" Việt - Lào ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.