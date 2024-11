Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Trường ĐH quốc gia Malaya

Phát biểu tại Trường ĐH quốc gia Malaya, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ ấn tượng không chỉ ở các thành tựu mà Malaysia đã đạt được, mà còn ở những định hướng và kế hoạch lớn mà Chính phủ Malaysia đề ra và đang triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Trường ĐH quốc gia Malaya ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư cho biết, sau gần 80 năm kể từ khi lập nước và gần 40 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đó cùng sự ghi nhận của bạn bè quốc tế đã đặt Việt Nam ở một khởi điểm lịch sử mới, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới, với những định hướng mang tính chiến lược, dài hạn cho chặng đường tiếp theo.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời với thế giới và khu vực. Việt Nam không thể thực hiện các mục tiêu nói trên nếu thiếu sự đoàn kết quốc tế trong sáng, sự ủng hộ quý báu và hợp tác hiệu quả của cộng đồng quốc tế, trong đó có Malaysia và các đối tác ASEAN.

Trong phần lớn chặng đường phát triển của hai nước, Việt Nam và Malaysia đã đồng hành, hợp tác, chia sẻ và cùng nhau vươn lên. Giao thương giữa hai nước đã bắt nguồn từ xa xưa trong lịch sử. Malaysia và quan hệ Việt Nam - Malaysia luôn chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong đường lối ngoại của Việt Nam.

Là những dân tộc đã sinh sống và phát triển lâu đời tại Đông Nam Á, Việt Nam và Malaysia chia sẻ những điểm tương đồng chiến lược to lớn. Hai nước cùng hiểu sâu sắc giá trị của độc lập, tự do và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, do đã cùng phải hứng chịu những hậu quả của chế độ thực dân.

Hai nước cùng có nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, đa sắc tộc, coi trọng sự thống nhất trong đa dạng, ngày càng phát huy giá trị trong bối cảnh phát triển mới. Hai nước cùng có thế giới quan rộng mở, sẵn sàng hợp tác quốc tế, tiếp thu tinh hoa nhân loại, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau; cùng coi trọng những mối giao thương, liên kết quốc tế, thúc đẩy thương mại, đầu tư và công nghệ.

Trong một thế giới nhiều biến động, Việt Nam và Malaysia cùng chia sẻ những lợi ích chiến lược và quan điểm chung trên nhiều vấn đề quốc tế, trong đó có những vấn đề thuộc lợi ích sát sườn của mỗi bên, như bảo đảm tự chủ chiến lược của mỗi nước, của ASEAN trong một thế giới biến động, hạn chế tác động tiêu cực của cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, bảo đảm không gian phát triển của hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện vừa thiết lập sẽ mở ra một kỷ nguyên phát triển mới trong quan hệ hai nước, hỗ trợ, bổ sung đắc lực cho con đường phát triển, vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng của mỗi nước và cả khu vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chặng đường tiếp theo của Việt Nam và Malaysia, của quan hệ hai nước cũng như việc bảo đảm một hệ thống quốc tế công bằng, rộng mở, dựa trên luật pháp quốc tế phụ thuộc lớn vào sự phát triển vững mạnh của ASEAN. Tương lai của ASEAN lại tùy thuộc vào quyết tâm của mỗi nước thành viên, trong đó có Malaysia và Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, Việt Nam luôn lạc quan vào tương lai của ASEAN và chủ động, tận tâm đóng góp cho sự vững mạnh của tổ chức. Trong suốt gần 30 năm qua, tham gia ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược và lựa chọn hàng đầu của Việt Nam với nhận thức rõ ràng, coi ASEAN là không gian chiến lược, góp phần tạo dựng cục diện thuận lợi, giữ vững môi trường hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển cho Việt Nam.

Trên nền tảng "đổi mới, sáng tạo, hội nhập", Việt Nam không chỉ là một thành viên chủ động mà còn đóng vai trò cầu nối, góp phần củng cố sự đoàn kết và thống nhất trong ASEAN, trở thành một thành viên uy tín, trách nhiệm, nỗ lực hết mình, hợp tác chân thành, tin cậy và đóng góp tận tâm.

Việt Nam kỳ vọng về sự vươn lên hơn nữa của Cộng đồng ASEAN cũng như mỗi nước thành viên trong kỷ nguyên mới, vì sự phát triển của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới. Năm 2025 sắp tới, với vai trò Chủ tịch của Malaysia, Việt Nam tin tưởng ASEAN sẽ đạt được những bước tiến quan trọng hướng tới một cộng đồng thịnh vượng, đoàn kết và phát triển. Việt Nam cam kết mạnh mẽ sẽ đồng hành cùng Malaysia và ASEAN trên hành trình này.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, để thực hiện tầm nhìn đó, vai trò của các trí thức trẻ, nhà nghiên cứu và sinh viên ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việt Nam và Malaysia đều chia sẻ quan điểm đặt con người ở vị trí trung tâm của sự phát triển.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trả lời một số câu hỏi của giảng viên và sinh nhà trường liên quan đến đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm Trung tâm Dữ liệu quốc gia Malaysia.