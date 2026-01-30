Tổng Bí thư Tô Lâm sắp thăm cấp nhà nước tới Lào

Tin từ Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Lào vào ngày 5.2.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ẢNH: TTXVN

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm sau khi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tín nhiệm tuyệt đối bầu làm Tổng Bí thư khóa XIV.



Trước đó, vào ngày 26.1, hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện của Việt Nam đối với công cuộc xây dựng, đổi mới và bảo vệ đất nước Lào.



Hai bên nhất trí rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, việc hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào tiếp tục tăng cường đoàn kết, gắn bó, tin cậy chính trị và phối hợp chặt chẽ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh trong bối cảnh hai Đảng vừa tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ mới, mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược lâu dài, việc tiếp tục tăng cường gắn kết chiến lược, làm sâu sắc và thực chất hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước có ý nghĩa hết sức quan trọng và cấp thiết.

Đồng thời khẳng định, đây không chỉ là yêu cầu khách quan xuất phát từ lợi ích căn bản, lâu dài của mỗi nước, mà còn là trách nhiệm chính trị chung của hai Đảng trong việc kế thừa, gìn giữ và phát triển tài sản chung vô giá mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp; nhất trí cho rằng trong giai đoạn phát triển mới, hai bên cần cụ thể hóa, tổ chức đồng bộ, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và Tuyên bố chung Việt Nam - Lào ở vị trí trung tâm, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược với hành động cụ thể.