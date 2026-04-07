Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

Thanh Niên
Thanh Niên
07/04/2026 09:22 GMT+7

Sáng 7.4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Bí thư Tô Lâm đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 7.4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, với 495/495 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ

Đây là lần thứ 2 Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước. Trước đó, ngày 22.5.2024, ông được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 và giữ chức vụ này tới ngày 21.10.2024.

Trước đó, trong phiên họp riêng sáng 7.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu vừa được báo cáo trước Quốc hội trước khi thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Theo quy định của Hiến pháp, Chủ tịch nước sau khi được Quốc hội bầu phải thực hiện tuyên thệ nhậm chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (69 tuổi), quê quán tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, trình độ: GS Khoa học an ninh, tiến sĩ Luật học. Ông là Tổng Bí thư khóa XIII (từ tháng 8.2024), XIV; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội các khóa XIV, XV, XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trưởng thành từ ngành công an. Từ năm 1979, ông Tô Lâm trải qua nhiều chức vụ trong ngành công an và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an vào năm 2010. 

Tại Đại hội XII của Đảng (năm 2016), ông được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị khóa XII, sau đó được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công an. Tháng 1.2019, ông được phong cấp bậc hàm đại tướng. Tại Đại hội XIII (năm 2021), ông tiếp tục được bầu vào Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIII, tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngày 3.8.2024, trên cương vị Chủ tịch nước, ông được Trung ương Đảng khóa XIII bầu Tổng Bí thư khóa XIII. 

Tại Đại hội XIV của Đảng hồi tháng 1 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, sau đó được Trung ương Đảng bầu tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư khóa XIV. Tới tháng 3 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. 

Tin liên quan

Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 6.4, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các chức danh chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Phát biểu của Tổng Bí thư tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI

