Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm chính thức Bulgaria

Đậu Tiến Đạt
21/10/2025 22:22 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm chính thức Bulgaria từ ngày 22 - 24.10.

Ngày 21.10, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Bulgaria từ ngày 22 - 24.10.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm chính thức Bulgaria- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân

ẢNH: TTXVN

Bulgaria là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1950.

Việt Nam và Bulgaria có mối quan hệ hữu nghị truyền thống. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Bulgaria của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 8.1957 đã đặt nền móng và ghi dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước.

Năm nay cũng đánh dấu 75 năm Việt Nam - Bulgaria chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (8.2.1950 - 8.2.2025). Với nền tảng vững chắc, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Bulgaria không ngừng được vun đắp và có những bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Minh Nguyệt cho biết, đây là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Bulgaria sau 50 năm qua, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Bulgaria.

Trước đó, chiều 16.10, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Bulgaria, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Bulgaria Rumen Radev và có các hội kiến với Thủ tướng Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria và lãnh đạo các chính đảng của Bulgaria; dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Sofia, Bulgaria và có một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác.

Tin liên quan

Việt Nam và Phần Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Sáng 21.10, theo giờ địa phương, ngay sau lễ đón được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng Bí thư Tô Lâm Bulgaria
