Tổng Bí thư và phu nhân dự chương trình nghệ thuật 'Đảng trong mùa xuân đại thắng'

Chương trình do Bộ Công an tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025); hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly dự chương trình ẢNH: BTC

Chương trình nghệ thuật Đảng trong mùa Xuân đại thắng gồm hai chương. Chương 1 có chủ đề "Mãi niềm tin theo Đảng"; chương 2 có chủ đề "Mùa xuân đại thắng", với những ca khúc ca ngợi những mốc son hào hùng trên chặng đường đi qua 95 mùa xuân của Đảng, khắc họa những thời khắc lịch sử và vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lớp lớp thế hệ chiến sĩ - những người đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình, góp phần viết nên trang sử hào hùng của dân tộc.

Các tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc ẢNH: TTXVN

Các ca khúc được chọn lọc không chỉ khơi gợi niềm tự hào dân tộc, mà còn khẳng định một chân lý bền vững: đi theo Đảng là lựa chọn của niềm tin, là con đường dẫn đến mùa xuân thắng lợi của dân tộc Việt Nam.

Với các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc, chương trình có sự góp mặt của các NSND: Thu Hiền, Quang Thọ, Trung Đức; các NSƯT: Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi, Lan Anh, Phạm Khánh Ngọc; các ca sĩ Tùng Dương, Đào Tố Loan, Viết Danh,.... và Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Olivier Ochanine.

NSND Thu Hiền hát trong chương trình Đảng trong mùa Xuân đại thắng

Chia sẻ cảm xúc khi tham gia chương trình, NSND Trung Đức cho biết, ông rất vui khi được mời biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt này. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm biểu diễn trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ông vô cùng xúc động. Từng là người lính tham gia trên chiến trường, nên khi đứng trên sân khấu ý nghĩa này, ông lại nhớ đến những ngày xông pha dưới bom đạn ác liệt, nhớ đến những người đồng chí, đồng đội đã cùng kề vai chiến đấu nhưng giờ đây người còn, người mất...

Nghệ sĩ Lan Anh tự hào khi được hát các ca khúc gắn bó sâu sắc với lịch sử dân tộc ẢNH: TTXVN

Nghệ sĩ Lan Anh chia sẻ, chị vinh dự và tự hào khi được có mặt trong chương trình nghệ thuật đặc biệt, được hát những bài hát gắn bó sâu sắc với lịch sử dân tộc.

"Với tâm thế của những người trẻ thế hệ mới, với niềm tin, tình yêu và sự biết ơn, tri ân tới các chiến sĩ, những người anh hùng đã hy sinh cho Tổ quốc, tôi hy vọng những ca khúc trong chương trình nghệ thuật này sẽ tiếp thêm sức mạnh, trở thành nguồn động viên, là cầu nối để khán giả trên khắp mọi miền Tổ quốc cảm nhận và hiểu hơn về những cái giá trị lịch sử dân tộc", nghệ sĩ Lan Anh bày tỏ.