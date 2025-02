Tông chết 3 người trong một gia đình, tài xế lãnh 10 năm tù

Liên quan vụ tai nạn giao thông khiến 3 người trong một gia đình tử vong, ngày 19.2, TAND TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Doãn Tùng (46 tuổi, trú xã Ea Kênh, H.Krông Pắk, Đắk Lắk) 10 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường, hỗ trợ, cấp dưỡng cho gia đình nạn nhân tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Doãn Tùng tại phiên tòa ẢNH: CTV

Theo cáo trạng, sáng 2.8.2024, Trần Doãn Tùng điều khiển ô tô bán tải. Khi đến Km 140+400 trên QL26 đoạn qua xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột, xe của Tùng chạy với tốc độ 70 km/giờ. Thấy ở chiều đường ngược lại không có ô tô lưu thông nên Tùng bật xi nhan bên trái để xin vượt trái ô tô lưu thông phía trước rồi đè lên vạch liền, lấn sang chiều đường bên trái...

Do không làm chủ tay lái, vượt xe không đúng quy định, không đảm bảo an toàn nên xe của Tùng đã tông vào xe máy chạy ở chiều ngược lại do chị Q.T.L (36 tuổi) điều khiển, chở chồng là anh V.V.H (41 tuổi) và con trai V.T.K (13 tuổi, cùng trú xã Ea Đar, H.Ea Kar, Đắk Lắk).

Hậu quả, vụ tai nạn khiến vợ chồng chị L. và con trai tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng.

Sau vụ tai nạn, Công an TP.Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Doãn Tùng để điều tra. Kết quả xét nghiệm xác định Tùng dương tính với ma túy, không vi phạm nồng độ cồn.

Cũng theo cáo trạng, năm 2009, bị cáo Tùng bị UBND H.Krông Pắk có quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh là Trung tâm Giáo dục lao động và xã hội tỉnh Đắk Lắk với thời hạn 24 tháng. Tháng 12.2015, Tùng bị TAND H.Krông Pắk xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản, chấp hành án xong vào năm 2016.