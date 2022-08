Tông chó chạy rông, xót xa nam sinh 15 tuổi tử vong tại chỗ

Ngày 30.8, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) xác nhận, biển số ngũ quý 999.99 xôn xao mạng xã hội là do người dân vừa bấm số trúng vào sáng 29.8 tại Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an Q.Thanh Khê.