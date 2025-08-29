Tổng công ty Cao su Đồng Nai: Bứt phá từ nền tảng vững chắc

Ngày 31.7, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Suối Tre (phường Bình Lộc), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Cao su Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra. Đây là dấu mốc quan trọng, không chỉ tổng kết chặng đường 5 năm vừa qua với những thành tựu nổi bật, mà còn xác lập những mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược cho giai đoạn mới.

Công nhân Tổng công ty Cao su Đồng Nai chăm sóc và khai thác mủ trên những hàng cây cao su thẳng tắp Ảnh: Nguyễn Anh

Tạo dấu ấn bằng sản phẩm xanh, mở rộng thị trường toàn cầu

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, bất chấp những biến động của thị trường, thời tiết và thách thức quản trị, Đảng bộ Tổng công ty Cao su Đồng Nai vẫn kiên định với mục tiêu phát triển bền vững. Tổng diện tích đất quản lý đạt 44.185 ha, với 39.151 ha cao su, trong đó 31.044 ha tại Đồng Nai.

Tổng công ty đạt được những kết quả ấn tượng về sản xuất và kinh doanh. Tổng sản lượng khai thác trong nhiệm kỳ đạt 209.897 tấn, năng suất bình quân trên 2,5 tấn/ha, là một trong những đơn vị có năng suất cao nhất toàn ngành. Công tác chế biến được chú trọng với tổng sản lượng 219.404 tấn. Tổng công ty tiên phong sản xuất các sản phẩm cao su xanh, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của EUDR và VFCS/PEFC-FM. Về thị trường, Tổng công ty đã xây dựng chiến lược phát triển bền vững, không chỉ duy trì khách hàng truyền thống mà còn mở rộng thị trường sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ và châu Âu. Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 202.787 tấn, trong đó xuất khẩu chiếm 43%, mang về hơn 35 triệu USD mỗi năm.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty luôn quan tâm đến đời sống người lao động. Thu nhập bình quân 5 năm qua đạt 12 triệu đồng/tháng, với mức thu nhập năm 2025 đạt 14 triệu đồng/tháng, tăng 1,37 lần so với năm 2020. Các chế độ, chính sách cho người lao động luôn được đảm bảo đầy đủ và kịp thời.

Trong nỗ lực chuyển đổi số toàn diện, Tổng công ty đã xây dựng một hệ sinh thái số nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc, tạo bước đột phá trong công tác quản lý, trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp. Một trong những dấu ấn đáng chú ý là việc chế tạo thành công robot khai thác mủ cao su. Thành tựu này không chỉ nâng cao năng suất vườn cây mà còn là lời giải hiệu quả cho bài toán thiếu hụt lao động, đồng thời mở ra cánh cửa cho tự động hóa trong khai thác cao su.

Đặc biệt, năm 2024, Tổng công ty trở thành đơn vị tiên phong trong ngành cao su Việt Nam khi xây dựng thành công hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm DNRC-Traceability. Hệ thống này không chỉ đảm bảo tuân thủ Quy định chống phá rừng của châu Âu mà còn khẳng định cam kết của công ty đối với sự phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và góp phần cùng tỉnh nhà đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Sắp tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện quá trình chuyển đổi số trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và sản xuất, khẳng định vị thế tiên phong trong ngành.

Hướng đến phát triển hiệu quả, bền vững

Đại hội đã thành công xác định mục tiêu tổng quát là xây dựng một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đồng thời hướng đến phát triển ổn định, hiệu quả.

Để đạt được mục tiêu đó, Đại hội đã đề ra những lĩnh vực đột phá. Cụ thể, các mục tiêu bao gồm nâng năng suất vườn cây lên 2,8 tấn/ha, cơ giới hóa và tự động hóa toàn bộ quá trình khai thác, cũng như nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm cao su tinh chế, vật liệu mới thay thế silicone. Ngoài ra, việc thương mại hóa tín chỉ carbon, mở rộng khu công nghiệp, dịch vụ logistics, nông nghiệp công nghệ cao, hoàn thiện hệ sinh thái số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được coi là những nhiệm vụ trọng tâm.

Các chỉ tiêu cụ thể cũng đã được xác lập rõ ràng: sản lượng khai thác đạt 169.000 tấn, thu mua 69.500 tấn và chế biến - tiêu thụ trên 240.000 tấn, trong đó xuất khẩu chiếm 50%. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm là 10%. Về mặt môi trường, mục tiêu là giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 15% đến năm 2030. Về con người, thu nhập bình quân của người lao động cuối nhiệm kỳ dự kiến đạt 22 triệu đồng/tháng. Về công tác Đảng, tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm sẽ đạt từ 3,6% trở lên, hoàn thành chỉ tiêu cấp trên giao.

Để hiện thực hóa những mục tiêu và chỉ tiêu trên, Đại hội đã đưa ra những giải pháp trọng tâm. Đơn vị sẽ cơ cấu lại diện tích khai thác và kiến thiết cơ bản theo tỷ lệ tối ưu 70/30, ứng dụng các giống cao su có năng suất cao và phát triển đa dạng các loại cây trồng xen canh. Đồng thời, sẽ khai thác tối đa lợi thế của tín chỉ carbon, hoàn thiện và tích hợp hệ thống quản lý số từ vườn cây đến tiêu thụ. Về thị trường, công ty sẽ mở rộng cả xuất khẩu và nội địa với chính sách linh hoạt, tăng cường đầu tư vào chế biến sâu và các sản phẩm công nghệ cao. Ngoài ra, việc kiện toàn bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quản lý chặt chẽ đất đai và bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn cũng được đặc biệt chú trọng.

Quy trình chế biến và đóng gói sản phẩm cao su tại nhà máy của Tổng công ty Cao su Đồng Nai, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng để chinh phục những thị trường khó tính Ảnh: Nguyễn Anh





Phát huy sức mạnh đoàn kết trên nền tảng đã được hun đúc

Những bài học kinh nghiệm được rút ra trong suốt nhiệm kỳ qua là nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai. Nổi bật nhất là việc phải đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, cùng với việc phát huy truyền thống đoàn kết. Mọi hoạt động của Tổng công ty đều phải hướng đến phục vụ cơ sở và người lao động, thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ cơ sở.

Trong xây dựng Đảng, Đảng bộ đặc biệt chú trọng việc nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây cũng là cách hiệu quả để phòng chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công tác dân vận cũng được đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Từ những thành tựu rực rỡ đã đạt được và định hướng rõ ràng cho chặng đường phía trước, Tổng công ty Cao su Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn của bứt phá, hội nhập và khẳng định vị thế trên bản đồ cao su thế giới. Mỗi người lao động, mỗi cán bộ, đảng viên đều mang chung một niềm tin: với nền tảng vững chắc và khát vọng vươn lên, những cánh rừng cao su xanh mát sẽ tiếp tục là biểu tượng của sự bền bỉ, thịnh vượng và phát triển lâu dài.