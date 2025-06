Tổng công ty cao su Đồng Nai kỷ niệm 50 năm thành lập

Tổng công ty cao su Đồng Nai có diện tích vườn cây trải dài trên 52 xã, phường thuộc 5 huyện, 2 thành phố của tỉnh Đồng Nai.

Từ vùng đất đổ nát sau chiến tranh, 50 năm qua, Cao su Đồng Nai đã vươn mình xây dựng và phát triển, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng cao su thiên nhiên toàn cầu.

Năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1279 về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty cao su Đồng Nai thành Tổng công ty cao su Đồng Nai trực thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG), hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Với tinh thần hội nhập và phát triển bền vững, Tổng công ty cao su Đồng Nai đã triển khai hàng loạt giải pháp kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào sản xuất. Cơ giới hóa, sử dụng giống cây mới năng suất cao, tái canh diện tích già cỗi, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Tổng công ty cao su Đồng Nai trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025 ẢNH: T.L

Không chỉ mở rộng diện tích cao su tại tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty cao su Đồng Nai còn đầu tư và phát triển cao su tại tỉnh Lâm Đồng và qua nước bạn Lào, Campuchia. Tổng diện tích đất trồng cao su trong và ngoài nước là 39.151 ha. Trong đó, tại tỉnh Đồng Nai 31.044 ha, Lâm Đồng 1.492 ha, Lào 991 ha, Campuchia 4.712 ha.

Trong giai đoạn 2015 - 2025, Tổng công ty cao su Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Năng suất vườn cây bình quân hiện nay đạt 2,5 tấn/ha. Tổng sản lượng khai thác đạt 286.449 tấn. Doanh thu đạt khoảng 20.270 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 2.800 tỉ đồng.

Tại hội nghị, ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực không ngừng nghỉ, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo của tập thể cán bộ, công nhân viên Tổng công ty cao su Đồng Nai qua các thời kỳ.

"Tổng công ty cao su Đồng Nai luôn đồng hành cùng tỉnh trong quá trình phát triển, là một điển hình trong việc chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn hoạt.

Cùng với việc mở rộng diện tích cao su, Tổng công ty cao su Đồng Nai đã xây dựng hàng chục nhà ở cho công nhân lao động, tài trợ hàng chục tỉ đồng cho học bổng, y tế, đường giao thông nông thôn phục vụ cho người lao động và nhân dân. Đây là những đóng góp rất thiết thực và quý báu đối với địa phương", ông Đức nhìn nhận.

Lãnh đạo VRG trao bức trướng cho Tổng công ty cao su Đồng Nai ẢNH: T.L

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị Tổng công ty cao su Đồng Nai trong thời gian tới quan tâm nghiên cứu, đầu tư, phát triển các sản phẩm chế biến sâu, sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su mang thương hiệu Cao su Đồng Nai, xây dựng chiến lược cụ thể để đưa các sản phẩm có thương hiệu của tỉnh Đồng Nai phát triển sâu rộng trên thị trường. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số, nhanh chóng đưa Cao su Đồng Nai trở thành đơn vị đi đầu của tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số, năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đánh giá, Cao su Đồng Nai không chỉ là một đơn vị có quy mô quản lý lớn nhất trong tập đoàn mà còn là một hình mẫu về sự năng động, sáng tạo và phát triển bền vững.

"Tổng công ty cao su Đồng Nai đứng chân trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía nam, quá trình đô thị hóa và các dự án trọng điểm quốc gia phát triển trên địa bàn tỉnh tạo ra sự biến động giảm về diện tích đất trồng cao su, lực lượng lao động có xu hướng chuyển dịch sang những ngành nghề công nghiệp, dịch vụ… Ban lãnh đạo VRG đề nghị Tổng công ty cao su Đồng Nai bám sát chủ trương của tỉnh Đồng Nai và của tập đoàn để xây dựng chiến lược phát triển phù hợp trong kỷ nguyên mới của dân tộc", ông Hưng đề nghị.