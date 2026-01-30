Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn: Dòng chảy bền bỉ vì một đô thị phát triển

Bảo đảm dòng nước an toàn cho hơn 10 triệu dân

Giữa tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng gia tăng, SAWACO tiếp tục duy trì 100% hộ dân thành phố được cấp nước sạch, bảo đảm cấp nước an toàn - liên tục - ổn định, kể cả trong các dịp lễ, tết và sự kiện chính trị quan trọng. Toàn hệ thống tăng cường kiểm soát chất lượng nước theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, chủ động các phương án dự phòng, ứng phó sự cố, nâng cao độ tin cậy của mạng lưới cấp nước đô thị.

Song song đó, SAWACO đẩy mạnh đầu tư, phát triển hạ tầng: nghiệm thu và triển khai nhiều dự án trọng điểm như tuyến ống cấp 2 đường 3 tháng 2, Tô Ngọc Vân; chuẩn bị nghiệm thu tuyến ống cấp 1 cấp nguồn Khu đô thị Thủ Thiêm; xây dựng các bể chứa tại Nhà máy nước Tân Hiệp, Nhà máy nước Thủ Đức. Đây là nền tảng quan trọng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dài hạn của thành phố.

Một điểm sáng nổi bật năm 2025 là tỷ lệ nước thất thoát, thất thu toàn SAWACO giảm còn 12,51%, thấp hơn kế hoạch 1,09% và tiếp tục xu hướng giảm so với năm trước. Kết quả này đến từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật: thay thế đường ống cũ, ứng dụng công nghệ dò tìm rò rỉ, vận hành hệ thống quản lý thông minh SCADA, GIS, tăng cường điều hành mạng lưới theo thời gian thực.

Cùng với đó, sản lượng nước sản xuất đạt hơn 695,9 triệu m³, sản lượng tiêu thụ hơn 608,8 triệu m³; doanh thu tiền nước đạt 7.272 tỉ đồng, bảo đảm cân đối tài chính cho các chương trình đầu tư phát triển giai đoạn 2026 - 2030.

Ban Lãnh đạo SAWACO họp định hướng hoạt động trong năm 2026 ẢNH: SAWACO

Lấy khách hàng làm trung tâm trong chuyển đổi số

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ của SAWACO trong chuyển đổi số và cải cách hành chính. Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 999 997 chính thức đi vào hoạt động, cung cấp kênh tiếp nhận, xử lý thông tin tập trung, chuyên nghiệp, phục vụ người dân 24/7. Cùng lúc, ứng dụng SAWACO CSKH được triển khai đồng bộ toàn hệ thống, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu hóa đơn, thanh toán trực tuyến, báo sự cố và theo dõi tiến độ xử lý ngay trên nền tảng số.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, SAWACO đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức và phát triển nguồn nhân lực. Năm 2025, Đảng bộ Tổng công ty tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030; thực hiện quyết liệt việc tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối tổ chức, nâng cao hiệu lực quản lý.

Năm 2025, cán bộ, công nhân viên toàn Tổng công ty đã đóng góp hàng tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai… góp phần lan tỏa hình ảnh SAWACO hiện đại, nhân văn, gắn bó với cộng đồng đô thị.

Bước sang năm 2026, SAWACO xác định tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hệ thống cấp nước thông minh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và duy trì vững chắc chỉ tiêu 100% người dân được cấp nước sạch. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, SAWACO đang từng ngày bền bỉ giữ gìn dòng chảy thiết yếu cho TP.HCM.