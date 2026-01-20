Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm AAA bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Việc bổ nhiệm ông Đoàn Trọng Thắng làm Tổng giám đốc diễn ra trong bối cảnh Bảo hiểm AAA chính thức bước vào giai đoạn triển khai chiến lược phát triển dài hạn 5 năm (2026 - 2030), định hướng tăng trưởng chiều sâu, hiệu quả và bền vững.



Trước khi được bổ nhiệm, ông Đoàn Trọng Thắng từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Tại Bảo hiểm AAA, ông Đoàn Trọng Thắng giữ vai trò Phó tổng giám đốc điều hành, trực tiếp tham gia hoạch định và triển khai các định hướng chiến lược của Tổng công ty. Hội đồng Quản trị đánh giá ông là lãnh đạo có tư duy hệ thống, am hiểu hoạt động kinh doanh bảo hiểm và khả năng điều hành thực tiễn.

Ông Đoàn Trọng Thắng (trái) nhận quyết định bổ nhiệm ẢNH: ĐVCC

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định vào ngày 15.1 vừa qua, ông Nguyễn Mạnh Chiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo hiểm AAA cho biết, việc chuyển giao giữa ông Trần Doãn Đạt và ông Đoàn Trọng Thắng là bước đi chiến lược đã được chuẩn bị, nhằm bảo đảm tính kế thừa, ổn định và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Và kể từ ngày 15.1.2026, ông Đoàn Trọng Thắng chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

Nhận nhiệm vụ, tân Tổng giám đốc Đoàn Trọng Thắng bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của Hội đồng Quản trị Bảo hiểm AAA; đồng thời cho rằng đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn khi kế thừa và phát huy những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bảo hiểm AAA đã xây dựng trong thời gian qua.

Ông Đoàn Trọng Thắng cam kết dành toàn bộ kinh nghiệm hơn 35 năm công tác, trong đó có 18 năm gắn bó với ngành bảo hiểm, để cùng tập thể Bảo hiểm AAA hoàn thành có kết quả các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Tại buổi lễ, ông Đoàn Trọng Thắng nhấn mạnh 3 cam kết trọng tâm gồm: xây dựng môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp và công bằng cho cán bộ, nhân viên; thực hiện đầy đủ, kịp thời các cam kết đối với khách hàng; đồng thời gia tăng giá trị thương hiệu, giá trị tài chính và giá trị cổ phiếu đối với nhà đầu tư và cổ đông.

Lễ bổ nhiệm ông Đoàn Trọng Thắng được xem là dấu mốc quan trọng về nhân sự cấp cao, thể hiện quyết tâm của Bảo hiểm AAA trong việc chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030.

Bảo hiểm AAA chính thức ra đời vào năm 2005 với sứ mệnh cao cả: đồng hành và bảo vệ khách hàng trước những yếu tố không mong muốn trong cuộc sống bằng những gói sản phẩm đa dạng, chi phí hợp lý với quyền lợi bảo hiểm luôn được đảm bảo cùng những dịch vụ chất lượng cao theo chuẩn quốc tế.

Trong suốt 21 năm hình thành và phát triển, Bảo hiểm AAA đã “phủ xanh” mạnh mẽ hệ thống mạng lưới đại lý, chi nhánh rộng khắp cả nước.

Với mục tiêu trở thành thương hiệu bảo hiểm “quốc dân” của mọi gia đình Việt, Bảo hiểm AAA không ngừng cập nhật và cải tiến sản phẩm, phát triển số hóa mang đến những trải nghiệm tiện ích, vượt trội cho khách hàng.