Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm AAA bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Thúy Liễu
Thúy Liễu
20/01/2026 12:01 GMT+7

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm AAA tổ chức lễ công bố quyết định của Hội đồng Quản trị bổ nhiệm ông Đoàn Trọng Thắng giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Việc bổ nhiệm ông Đoàn Trọng Thắng làm Tổng giám đốc diễn ra trong bối cảnh Bảo hiểm AAA chính thức bước vào giai đoạn triển khai chiến lược phát triển dài hạn 5 năm (2026 - 2030), định hướng tăng trưởng chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Đoàn Trọng Thắng từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. 

Tại Bảo hiểm AAA, ông Đoàn Trọng Thắng giữ vai trò Phó tổng giám đốc điều hành, trực tiếp tham gia hoạch định và triển khai các định hướng chiến lược của Tổng công ty. Hội đồng Quản trị đánh giá ông là lãnh đạo có tư duy hệ thống, am hiểu hoạt động kinh doanh bảo hiểm và khả năng điều hành thực tiễn.

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm AAA bổ nhiệm Tổng giám đốc mới- Ảnh 1.

Ông Đoàn Trọng Thắng (trái) nhận quyết định bổ nhiệm

ẢNH: ĐVCC

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định vào ngày 15.1 vừa qua, ông Nguyễn Mạnh Chiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo hiểm AAA cho biết, việc chuyển giao giữa ông Trần Doãn Đạt và ông Đoàn Trọng Thắng là bước đi chiến lược đã được chuẩn bị, nhằm bảo đảm tính kế thừa, ổn định và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Và kể từ ngày 15.1.2026, ông Đoàn Trọng Thắng chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm AAA.

Nhận nhiệm vụ, tân Tổng giám đốc Đoàn Trọng Thắng bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của Hội đồng Quản trị Bảo hiểm AAA; đồng thời cho rằng đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn khi kế thừa và phát huy những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bảo hiểm AAA đã xây dựng trong thời gian qua. 

Ông Đoàn Trọng Thắng cam kết dành toàn bộ kinh nghiệm hơn 35 năm công tác, trong đó có 18 năm gắn bó với ngành bảo hiểm, để cùng tập thể Bảo hiểm AAA hoàn thành có kết quả các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Tại buổi lễ, ông Đoàn Trọng Thắng nhấn mạnh 3 cam kết trọng tâm gồm: xây dựng môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp và công bằng cho cán bộ, nhân viên; thực hiện đầy đủ, kịp thời các cam kết đối với khách hàng; đồng thời gia tăng giá trị thương hiệu, giá trị tài chính và giá trị cổ phiếu đối với nhà đầu tư và cổ đông.

Lễ bổ nhiệm ông Đoàn Trọng Thắng được xem là dấu mốc quan trọng về nhân sự cấp cao, thể hiện quyết tâm của Bảo hiểm AAA trong việc chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo cho giai đoạn phát triển 2026 - 2030.

Bảo hiểm AAA chính thức ra đời vào năm 2005 với sứ mệnh cao cả: đồng hành và bảo vệ khách hàng trước những yếu tố không mong muốn trong cuộc sống bằng những gói sản phẩm đa dạng, chi phí hợp lý với quyền lợi bảo hiểm luôn được đảm bảo cùng những dịch vụ chất lượng cao theo chuẩn quốc tế. 

Trong suốt 21 năm hình thành và phát triển, Bảo hiểm AAA đã “phủ xanh” mạnh mẽ hệ thống mạng lưới đại lý, chi nhánh rộng khắp cả nước. 

Với mục tiêu trở thành thương hiệu bảo hiểm “quốc dân” của mọi gia đình Việt, Bảo hiểm AAA không ngừng cập nhật và cải tiến sản phẩm, phát triển số hóa mang đến những trải nghiệm tiện ích, vượt trội cho khách hàng.

Khám phá thêm chủ đề

Bảo hiểm AAA Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA Tổng giám đốc Đoàn Trọng Thắng bổ nhiệm lãnh đạo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận