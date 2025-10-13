Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Tự hào chặng đường 56 năm

Những "chiến sĩ áo cam" quả cảm, đầy trách nhiệm

"Chiến sĩ áo cam" của ngành điện miền Bắc lao đi trong đêm, mang theo phương tiện, vật tư chuyên dụng đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh - khu vực bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 10 (bão Bualoi) - vào cuối tháng 9 vừa qua, mới thấy, trong thời bình hay thời chiến, tinh thần quả cảm, khẩn trương, không ngại khó, đầy trách nhiệm của những người "lính áo cam" rất đáng trân trọng. Họ nỗ lực xuyên đêm, đến vùng thiệt hại sớm với quyết tâm đưa dòng điện trở lại cho hàng triệu khách hàng. Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho hay, lực lượng tham gia khắc phục sự cố điện sau bão lũ là những kỹ sư, công nhân được chọn lọc tinh nhuệ, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng vượt khó.

Điện lực Thanh Hóa triển khai khắc phục thiệt hại ngay trên địa bàn bị lũ tràn về EVNNPC

Đặc thù của ngành điện miền Bắc là quản lý điện lực trên một địa bàn lớn, phức tạp, vùng đồi núi hiểm trở, biển đảo xa xôi. Thế nhưng đến nay, EVNNPC đã hoàn thành sứ mệnh đưa dòng điện quốc gia đến hầu hết khắp mọi miền, 100% số xã trên địa bàn quản lý (4.467 xã) và 99,23% số hộ dân nông thôn (7.995.041 hộ) đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Đây là một trong những thành tựu xã hội nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn, miền núi và vùng sâu, vùng xa. Không chỉ dừng lại ở đất liền, EVNNPC đã đưa điện lưới quốc gia ra 4/4 huyện đảo thuộc địa bàn quản lý gồm: Vân Đồn, Cô Tô (Quảng Ninh), Bạch Long Vỹ, Cát Hải (Hải Phòng). Việc hoàn thành cấp điện đến các địa phương đặc thù này không chỉ có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế biển, mà còn góp phần giữ vững chủ quyền và an ninh quốc phòng nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Trong giai đoạn 2021-2025, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty đã tăng từ 74,86 tỉ kWh năm 2020 lên xấp xỉ 99,15 tỉ kWh vào năm 2024, tương đương mức tăng trung bình khoảng 7,3% mỗi năm.

Trên đây là những con số biết nói, minh chứng cho tinh thần "điện đi trước một bước" của ngành điện miền Bắc. Việc đảm bảo điện liên tục, tin cậy cho phát triển kinh tế của 27 tỉnh, thành phía Bắc trước sáp nhập và nay là 17 tỉnh sau sáp nhập đã được ngành thực hiện tốt, góp phần phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân. Phụ trách một địa bàn rộng lớn, lại luôn đối mặt với thiên tai khắc nghiệt, EVNNPC gặp muôn vàn thử thách. Bão lũ ở các tỉnh miền núi phía Bắc, hay nắng nóng gay gắt khốc liệt tại nhiều địa phương không chỉ gây thiệt hại về tài sản, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hạ tầng điện. Thiệt hại lớn từ cơn bão số 10 (Bualoi) vừa qua chưa thể thống kê hết, song cách đây đúng một năm, tháng 9.2024, cơn bão Yagi đã quật ngã hàng nghìn cột điện, trạm biến áp khu vực miền Bắc; nhiều khu vực bị cô lập, lưới điện gián đoạn. Vượt lên trên tất cả, những người thợ điện miền Bắc đã không quản hiểm nguy, ngay trong đêm có mặt tại hiện trường, khẩn trương khắc phục và cấp điện lại cho người dân trong thời gian sớm nhất. Đã có nhiều hình ảnh người "chiến sĩ áo cam" trèo cột điện giữa mưa gió, băng qua dòng nước xiết để dựng lại đường dây, hay trắng đêm trên cột điện để khắc phục sự cố, kéo điện về bản làng… đã được nhiều người dân ghi lại, lan truyền trên mạng hết sức xúc động.

Công nhân Điện lực Lào Cai trên đường đi khắc phục sự cố lưới điện

Vai trò trụ cột đảm bảo an ninh năng lượng

EVNNPC hiện cung cấp điện cho 11 triệu khách hàng của 17 tỉnh, thành phía Bắc, chiếm 40% dân số cả nước - khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp và khu kinh tế trọng điểm quốc gia như Bắc Ninh, Phú Thọ, Hải Phòng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên... Thế nên không chỉ giữ vai trò trụ cột trong đảm bảo an ninh năng lượng, cung cấp điện ổn định cho hàng triệu hộ dân, EVNNPC luôn vận hành đáp ứng kịp thời nhu cầu điện ngày càng tăng mạnh trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế ven biển. Tổng công ty đã chủ động đầu tư lưới điện 110kV và hệ thống trung, hạ áp, giúp các doanh nghiệp có điều kiện sản xuất ổn định, thu hút đầu tư, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc. Nên nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu về sản lượng điện thương phẩm.

Còn nhớ, ngay từ khi thành lập vào tháng 10.1969, Công ty Điện lực miền Bắc (tiền thân EVNNPC sau này) khó khăn chồng chất liên tục, các công trình điện luôn là mục tiêu ném bom của Mỹ. Thậm chí, nhiều khi vừa dựng xong cột điện, kéo xong đường dây, máy bay Mỹ ném bom, phải quay lại làm từ đầu. Trong những năm tháng ác liệt ấy, các nhà máy điện như Nhà máy điện Vinh (Nghệ An), Thượng Lý (Hải Phòng), Uông Bí (Quảng Ninh), Yên Phụ (Hà Nội), Thác Bà (Yên Bái), Hàm Rồng (Thanh Hóa)... luôn là mục tiêu bị ném bom, hư hỏng nặng nề. Tuy vậy, bom đạn và mất mát không khuất phục được ý chí tinh thần cách mạng. Năm 1975, thống nhất đất nước, Nam - Bắc sum họp một nhà, Điện lực miền Bắc vẫn chưa hết khó khăn, vừa khôi phục sản xuất, vừa cử đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công nhân lành nghề vào tiếp quản các cơ sở vật chất của ngành ở miền Nam. 4 năm sau, năm 1979, chiến tranh biên giới xảy ra, hệ thống điện miền Bắc lại tiếp tục bị tàn phá nặng nề. 6 tỉnh biên giới phía Bắc lại trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt, Nhà máy điện Lạng Sơn và Lào Cai bị phá hỏng hoàn toàn; lưới điện của các tỉnh Hà Giang, Quảng Ninh, Cao Bằng… hư hỏng nặng. Nhắc lại những khó khăn từ hơn nửa thập kỷ qua để thấy, những gì ngành điện miền Bắc đã và đang thực hiện được là chặng đường đáng tự hào.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, EVNNPC xác định tầm nhìn trở thành một doanh nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp và phát triển bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, EVNNPC đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý, vận hành và kinh doanh điện năng. Đặc biệt mở rộng kênh chăm sóc trực tuyến và tương tác đa chiều. "EVNNPC tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng hành cùng các địa phương trong thu hút đầu tư, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững của đất nước", đại diện EVNNPC nhấn mạnh.