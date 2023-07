Tổng công ty Điện lực miền Bắc vượt nhiều chỉ tiêu kinh doanh 6 tháng đầu năm

Điện thương phẩm, thanh toán tiền mặt vượt chỉ tiêu

Trong báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh vừa công bố, EVNNPC vẫn có nhiều chỉ tiêu ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2023.

Theo EVNNPC, trong quý 2, nguồn cung ứng điện của miền Bắc phải đối mặt với nhiều khó khăn do thời tiết chuyển sang mùa khô, các đợt nắng nóng xuất hiện sớm hơn so với cùng kỳ năm 2022, dẫn đến tình hình thủy văn bị hạn hán, nước ở các hồ thủy điện lớn miền Bắc gặp nhiều khó khăn do lưu lượng nước về các hồ thấp.

EVNNPC có nhiều chỉ tiêu kinh doanh đạt, vượt chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm

Các hồ thủy điện lớn như Sơn La, Huội Quảng, Bản Chát, Thác Bà, Lai Châu thường xuyên cận kề mực nước chết. Trong đó, một số nhà máy nhiệt điện vận hành cầm chừng do tình trạng thiếu than nên xảy ra tình trạng thiếu nguồn ở miền Bắc trong tháng 5 và tháng 6.

Trước những khó khăn trên, EVNNPC đã nỗ lực giữ vững vận hành hệ thống điện để quản lý kỹ thuật và cung ứng điện cho 27 tỉnh, thành khu vực phía bắc.

Trong tháng 6, sản lượng điện thương phẩm toàn Tổng công ty đạt 7,9046 tỉ kWh, tăng 2,72% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, điện thương phẩm trong thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 56,02% (giảm 9,22%); quản lý tiêu dùng chiếm 35,63% (tăng 26,05%); thương nghiệp dịch vụ chiếm 3,73% (tăng 18,96%); nông lâm ngư nghiệp chiếm 1,76% (tăng 3,93%); các hoạt động khác chiếm 2,86% (tăng 12,31%).

Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC đạt 41,55 tỉ kWh, tăng 2,38% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 46,48% kế hoạch EVN giao.

Công nhân Điện lực Tam Đảo (Điện lực Vĩnh Phúc) sửa chữa bảo dưỡng máy biến áp

Cũng trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của EVNNPC đều đạt kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Đặc biệt, trong các tháng 5 và tháng 6, EVNNPC đã yêu cầu các đơn vị thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) trên phần mềm DRMS theo đúng quy định của EVN.

Thống kê đến hết tháng 6, EVNNPC có 20.250 khách hàng tham gia chương trình, công suất tiết giảm được 6.704 MW, điện năng tiết giảm được 52.337 MWh.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, tổng số khách hàng ký hợp đồng, thỏa thuận DR với các đơn vị trong EVNNPC đạt 2.304/2.346 khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện trên 3 triệu kWh, đạt 98,21%; 1.366/1.393 khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện dưới 3 triệu kWh, đạt 98,06%.

Cũng theo EVNNPC, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt tính đến hết tháng 6 đạt 86,19% vượt 6,92% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2023; doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 96,09%.

Trong tháng 6, Trung tâm chăm sóc khách hàng của EVNNPC tiếp nhận 1.892.171 yêu cầu của khách hàng qua tất cả các kênh, tăng 309% so với cùng kỳ 2022.

Công nhân Điện lực Chi Lăng (Công ty Điện lực Lạng Sơn) tổ chức phát quang, đảm bảo an toàn hành lang vận hành lưới điện

Lũy kế 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận trên 5,8 triệu cuộc gọi, yêu cầu của khách hàng, trong đó kênh được quan tâm nhiều nhất tập trung là: chatbot, cổng dịch vụ công quốc gia, app chăm sóc khách hàng, trả lời tự động với trên 3,5 triệu cuộc gọi, yêu cầu (chiếm 61,85%) tiếp nhận qua tổng đài điện thoại với tổng số 880.724 cuộc gọi đến (chiếm 15,79%) tăng 162.665 cuộc gọi so với cùng kỳ năm 2022.

Đối với công tác đầu tư xây dựng các dự án 110 kV, 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã khởi công 21/21 dự án và đóng điện 17/17 dự án, đạt 100% tiến độ theo kế hoạch được giao.

Ngăn chặn vị trí lưới điện mất an toàn, tuyên truyền tiết kiệm điện

Trong 6 tháng cuối năm, EVNNPC sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng quản lý vận hành lưới điện, kiểm tra định kỳ lưới điện; tăng cường kiểm tra đột xuất hiện trường, kiểm tra tình trạng kỹ thuật - vận hành lưới điện vào trước và trong các đợt nắng nóng, mùa mưa bão.

EVNNPC quyết tâm thực hiện tốt kỷ luật an toàn, tăng cường kiểm tra phát hiện, ngăn chặn các vị trí lưới điện có nguy cơ gây mất an toàn, các điểm, vị trí có nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện; thực hiện nghiêm quy định của Tổng công ty về việc phổ biến, kiểm tra đầu giờ các tổ nhóm công tác trước khi ra hiện trường.

Bên cạnh đó, EVNNPC sẽ tăng cường các biện pháp tuyên truyền, kết hợp với chính quyền thực hiện phạt hành chính, thực hiện tốt công tác phát quang hành lang tuyến theo quy định, cắm biển cảnh báo phòng ngừa vi phạm tái diễn.

Công nhân Điện lực Lý Nhân (Công ty điện lực Hà Nam) tuyên truyền tiết kiệm điện cho khách hàng sử dụng điện

Bên cạnh đó, EVNNPC tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý kinh doanh và chăm sóc khách hàng; nâng cấp, phát triển các phần mềm chăm sóc khách hàng theo hướng đa kênh, liền mạch, tăng tỷ lệ tự động hóa.

Đặc biệt, Tổng công ty sẽ tập trung tuyên truyền tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8.6.2023 của Thủ tướng về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo.