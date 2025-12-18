Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Tổng công ty Khoáng sản - TKV dự kiến lãi gần 2.400 tỉ đồng

Nguồn: TKV
18/12/2025 11:14 GMT+7

Dự kiến năm 2025, Tổng công ty Khoáng sản - TKV có tổng doanh thu 14.454 tỉ đồng; lợi nhuận 2.399 tỉ đồng; nộp ngân sách 1.981 tỉ đồng, thu nhập bình quân trên 18 triệu đồng/người/tháng.

Chiều 16.12, Tổng công ty Khoáng sản - TKV tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và hội nghị người lao động năm 2026, có sự tham dự của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Ngô Hoàng Ngân.

Tổng công ty Khoáng sản - TKV dự kiến lãi gần 2.400 tỉ đồng - Ảnh 1.

Theo Tổng giám đốc Tổng công ty Khoáng sản - TKV Trịnh Văn Tuệ cho biết, năm 2025 giá bán kim loại màu diễn biến theo chiều hướng có lợi, tạo điều kiện Tổng công ty gia tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Trong năm, Tổng công ty đã 3 lần điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh khối công ty mẹ để phù hợp với điều kiện sản xuất tại các đơn vị, bám sát chỉ đạo điều hành của tập đoàn. Theo đó, công tác tiêu thụ các sản phẩm chính cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch năm như sản lượng đồng tấm là 31.200 tấn, đạt 104% kế hoạch; vàng là 918 kg, đạt 113,9% kế hoạch...

Ông Ngô Hoàng Ngân đề nghị, năm 2026, Tổng công ty tiếp tục triển khai tổ chức sản xuất an toàn, chủ động phòng ngừa và không để xảy ra sự cố môi trường; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp gắn với chăm lo tốt hơn đời sống, việc làm và thu nhập của người lao động.

TKV Tổng công ty Khoáng sản Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Ngô Hoàng Ngân
