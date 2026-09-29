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    Tổng công ty Phát điện 2 rà soát tiến độ loạt dự án năng lượng tại Quảng Trị

    Thanh Lộc
    Thanh Lộc
    Ngày 28.9, đoàn công tác Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) do ông Trần Phú Thái, Chủ tịch HĐQT, làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Công ty Thủy điện Quảng Trị nhằm rà soát tiến độ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn.
    Tổng CT Phát điện 2 rà soát tiến độ loạt dự án năng lượng tại Quảng Trị - Ảnh 1.

    Đoàn công tác kiểm tra, rà soát tiến độ hàng loạt dự án năng lượng tại Quảng Trị

    Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại công trường Dự án Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1, tập trung vào tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, công tác đấu nối và các điều kiện để đưa nhà máy vào vận hành thương mại theo kế hoạch.

    Công ty Thủy điện Quảng Trị là đơn vị tiếp quản, quản lý vận hành Nhà máy điện gió Hướng Phùng 1, do đó công tác chuẩn bị nhân lực, tiếp nhận tài liệu kỹ thuật, hoàn thiện hồ sơ phục vụ kiểm tra điều kiện đóng điện, thí nghiệm, chạy thử, nghiệm thu và đăng ký vận hành được EVNGENCO2 yêu cầu tiếp tục bám sát tiến độ.

    Tổng CT Phát điện 2 rà soát tiến độ loạt dự án năng lượng tại Quảng Trị - Ảnh 2.

    Tổng Công ty phát điện 2 làm việc với Công ty Thủy điện Quảng Trị

    Tại buổi làm việc, Công ty Thủy điện Quảng Trị đã báo cáo tiến độ các dự án giai đoạn 2026 - 2035. Trong đó, Nhà máy Thủy điện Quảng Trị mở rộng có công suất dự kiến 48 MW, dự kiến vận hành trước năm 2030.

    Ngoài ra, công ty cũng đang đề xuất nâng công suất dự án điện mặt trời nổi từ 40 lên 120 MW và nghiên cứu dự án điện mặt trời trên đất công suất 30 MW.

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