Tổng cục Thuế nói về cá nhân 'bỗng dưng nợ thuế' hàng trăm triệu

Thu thuế thu nhập cá nhân tăng gần 18%

Theo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính), thực hiện thu thuế thu nhập cá nhân 7 tháng năm 2024 đạt 117.337 tỉ đồng, bằng 73,7% so với dự toán và tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công đạt 80.803 tỉ đồng, tăng 11%; thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản đạt 16.335 tỉ đồng, tăng 66,3%; thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán đạt 3.663 tỉ đồng, tăng 36%.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, thu 7 tháng đạt khá do kinh tế nửa đầu năm nay hồi phục tích cực; thị trường chứng khoán, bất động sản có bước hồi phục khá theo đà hồi phục của nền kinh tế.

Cạnh đó, trong những tháng đầu năm 2024, ngành thuế đã triển khai có hiệu quả nhiều biện pháp quản lý thu như: chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu thuế thu nhập cá nhân thông qua việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đẩy mạnh khai thác tăng thu thuế thu nhập cá nhân của cá nhân kinh doanh số, thương mại điện tử, tiếp thị liên kết (affiliate marketing), cá nhân kinh doanh online, phát video trực tiếp (livestream) bán hàng…

"Đẩy mạnh khai thác tăng thu, chống thất thu trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản cũng góp phần tăng thu thuế thu nhập cá nhân", đại diện Tổng cục Thuế nhấn mạnh.

Riêng về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, Tổng cục Thuế cho biết, trong năm vừa qua, chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công duy trì ổn định, không có thay đổi làm ảnh hưởng đến số thu.

Kết quả thu 7 tháng năm nay tăng trưởng đều (tăng 11% so với cùng kỳ) là do tình hình kinh tế có xu hướng tích cực, tăng trưởng sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Thị trường lao động có nhiều chuyển biến, lực lượng lao động, số người có việc làm quý 2/2024 tăng so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 2/2024 là 7,5 triệu đồng, tăng 490.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

So với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng thu nhập bình quân tháng của người lao động quý 2/2024 (đạt 7%) gấp 1,3 lần tốc độ tăng thu nhập bình quân của quý 2/2023 (đạt 5,4%).

Vì sao "bỗng dưng nợ thuế"?

Đề cập câu chuyện nợ thuế thu nhập cá nhân, thậm chí nhiều trường hợp người nộp thuế ngỡ ngàng vì phát hiện bản thân "bỗng dưng nợ thuế" số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng, theo đại diện Tổng cục Thuế, việc nợ thuế thu nhập cá nhân có thể do nhiều nguyên nhân.

Cụ thể, người nộp thuế không chấp hành nộp vào ngân sách nhà nước. Người nộp thuế không thực hiện hoặc thực hiện kê khai không đúng nghĩa vụ thuế theo quy định (người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập nhưng người nộp thuế không nhớ các nguồn thu nhập hoặc không biết quy định người nộp thuế phải tự thực hiện quyết toán nên cuối năm đã ủy quyền cho công ty chi trả thu nhập thực hiện quyết toán thay...).

Việc tra cứu thường xuyên số nợ thuế sẽ giúp người nộp thuế phát hiện kịp thời số liệu bất thường để liên hệ với cơ quan thuế kiểm tra, điều chỉnh (nếu có sai sót) ẢNH: NGỌC THẮNG

Người nộp thuế đã thực hiện ủy quyền cho công ty chi trả thu nhập nhưng khi công ty gửi sang cơ quan thuế lại không tích vào ô ủy quyền quyết toán... Ngoài ra, có thể có nhiều nguyên nhân khác tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Đáng chú ý, đại diện Tổng cục Thuế nhấn mạnh, tình trạng "bỗng dưng nợ thuế" hàng trăm triệu đồng có thể có trường hợp người nộp thuế bị doanh nghiệp gian lận sử dụng mã số thuế để khai khống chi phí.

Hiện nay, đối với người nộp thuế là cá nhân có tiền thuế nợ sẽ được nhận thông báo nợ thuế qua email đã cung cấp cho cơ quan thuế, tài khoản thuế điện tử đã đăng ký. Trường hợp không cung cấp email, không đăng ký tài khoản thuế điện tử thì cơ quan thuế sẽ gửi thông báo nợ thuế bằng bản giấy qua đường bưu chính.

Cơ quan thuế đã tích cực tuyên truyền đến người nộp thuế chủ động thực hiện cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng Etax mobile, cung cấp thông tin email và kịp thời cập nhật các thông tin mới nhất cho cơ quan thuế để người nộp thuế có thể kịp thời nắm được thông tin về tình hình nợ thuế.

Cạnh đó, cơ quan thuế cũng đẩy mạnh tuyên truyền các quy định về các trường hợp bị tính tiền chậm nộp, ban hành thông báo nợ thuế, bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh... để người nộp thuế hiểu và thực hiện đúng theo quy định...

"Việc tra cứu thường xuyên số nợ thuế sẽ giúp người nộp thuế phát hiện kịp thời số liệu bất thường để liên hệ với cơ quan thuế kiểm tra, điều chỉnh (nếu có sai sót)", đại diện Tổng cục Thuế lưu ý.