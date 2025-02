Tổng cục Thuế ra lệnh tăng tốc hóa đơn điện tử xăng dầu cho 13 tỉnh thành

Ngày 12.1, Tổng cục Thuế gửi công văn đến cục trưởng cục thuế các tỉnh thành: Bình Dương, Đắk Nông, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bắc Kạn, Ninh Thuận, Bến Tre, Đồng Tháp, Quảng Bình, Cà Mau và Bình Phước đôn đốc quyết liệt triển khai thực hiện hóa đơn điện tử từng lần đối với bán lẻ xăng dầu.

Tổng cục Thuế cho biết, tổng hợp báo cáo cho thấy, đến ngày 10.2, số cửa hàng bán lẻ xăng dầu áp dụng giải pháp kết nối tự động phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng chỉ đạt tỷ lệ 70%, tăng 14% so với thời điểm trước khi tổ chức hội nghị trực tuyến.

Trong đó, có 51/64 cục thuế đạt tiến độ trên 60%, trong đó có 9 cục thuế hoàn thành 100% gồm Hà Nội, Điện Biên, Kon Tum, Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hải Dương, Sơn La và Thái Nguyên; 19 cục thuế đạt tiến độ từ trên 80%.

Xuất hóa đơn điện tử tại một cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở TP.HCM ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ngay sau hội nghị trực tuyến, nhiều cục thuế đã tập trung nguồn lực, áp dụng giải pháp phù hợp nên có sự chuyển biến tích cực. Cụ thể, Đắk Lắk đạt 99%, tăng 46%; Quảng Ngãi đạt 81%, tăng 45%; An Giang đạt 74%, tăng 42%; Hậu Giang đạt 72%, tăng 35%; Long An đạt 68%, tăng 24%; Nghệ An đạt 65%, tăng 38%.

Tuy vậy, theo Tổng cục Thuế, còn 13 địa phương có tỷ lệ cửa hàng áp dụng giải pháp kết nối tự động phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng dưới 60%, ảnh hưởng tới kết quả thực hiện chung của cả nước. Cá biệt, có địa phương đạt tỷ lệ thấp như Bình Dương chỉ đạt 59%, Bắc Kạn đạt 43%, Ninh Thuận đạt 42%, Tây Ninh đạt 45%, Bình Phước 27%, Quảng Bình 31%, Bà Rịa - Vũng Tàu 46%, Cà Mau 30%, Đồng Tháp 34%, Bến Tre 41%...

Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng cục thuế có số cửa hàng bán lẻ xăng dầu áp dụng giải pháp kết nối tự động phát hành hóa đơn điện tử từng lần bán hàng thấp dưới 60% phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chỉ đạo của Tổng cục và các giải pháp đã trao đổi tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 9.1 vừa qua; các nhiệm vụ Tổng cục giao tại Thông báo 60 ngày 17.1.

Các cục thuế có tiến độ thực hiện đạt dưới 60% phải có báo cáo về các giải pháp đã và đang triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể các phòng, cán bộ quản lý thế nào, chi tiết từng doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gắn với giải pháp, lộ trình... gửi về Tổng cục Thuế trong ngày 14.2 bằng văn bản hoặc qua email.