Tổng đài cấp cứu 115 TP.HCM lần đầu 'nổ' hơn 2.000 cuộc gọi trong ngày

Ngày 24.9, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, cho biết số cuộc gọi đến tổng đài 115 tăng mạnh trong tuần qua.

Cụ thể, từ ngày 14 - 22.9, tổng đài 115 tiếp nhận 15.684 cuộc gọi, trung bình hơn 1.740 cuộc/ngày, tăng gần 16% so với mức bình quân trước đó.

Đáng chú ý, riêng ngày 19.9, tổng đài ghi nhận 2.003 cuộc gọi. Đây là lần đầu số cuộc gọi đến 115 vượt mốc 2.000 trong 1 ngày.

Trong 9 ngày, có 1.482 cuộc gọi có dấu hiệu cấp cứu. Toàn mạng lưới thực hiện 1.242 lượt xuất xe, bình quân 138 lượt/ngày, tăng gần 10% so với mức bình quân trước đó.

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Long, các trường hợp gọi tổng đài 115 chủ yếu liên quan đến những tình huống như bất tỉnh, tai nạn, khó thở, đột quỵ, ngưng tim - ngưng thở, đau ngực, cấp cứu tâm thần, cháy nhà, đả thương...

Tổng đài 115 tiếp nhận 2.000 cuộc gọi trong 1 ngày, con số kỷ lục ẢNH: NHẬT THỊNH

Mưa lớn, nhiều nguy cơ tai nạn

Theo Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, thực tế hoạt động cấp cứu cho thấy những ngày mưa lớn thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn.

Đó là tai nạn giao thông do đường trơn, ngập nước, hạn chế tầm nhìn; cây xanh, cành cây, bảng hiệu đổ hoặc rơi; té ngã khi di chuyển qua vùng ngập; nguy cơ đuối nước, nước cuốn.

Đặc biệt, nguy cơ điện giật không chỉ xảy ra ngoài đường mà còn có thể xuất hiện ngay trong nhà khi nước ngập tiếp xúc với ổ cắm, dây dẫn hoặc thiết bị điện.

Bác sĩ Nguyễn Duy Long khuyến cáo khi trời mưa lớn, người dân nên giảm tốc độ, giữ khoảng cách khi tham gia giao thông; không cố đi qua nơi ngập sâu, nước chảy mạnh hoặc không nhìn rõ mặt đường.

Người dân cũng cần tránh đứng dưới cây lớn, cột điện, bảng quảng cáo. Khi nhà bị ngập, cần đặc biệt thận trọng với nguồn điện, không tiếp xúc với thiết bị điện hoặc vùng nước nghi có rò điện khi chưa bảo đảm an toàn.

Các gia đình cần chú ý hơn đến trẻ nhỏ, người cao tuổi và người gặp khó khăn trong di chuyển.

Khi gặp người bị nạn, cần bảo đảm an toàn cho chính mình trước khi hỗ trợ, nhất là trong môi trường ngập nước, có điện hoặc dòng nước chảy mạnh. "Không để 1 người gặp nạn trở thành 2 người gặp nạn", bác sĩ Nguyễn Duy Long lưu ý.

Khi có tình huống cấp cứu, người dân cần gọi tổng đài 115 sớm, cung cấp chính xác vị trí, tình trạng nạn nhân và các nguy hiểm tại hiện trường; đồng thời thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên tổng đài.