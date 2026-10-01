Tổng đạo diễn Nguyễn Như Khôi: Tôi muốn đưa chèo, xẩm vào ký ức Trung thu của trẻ em hôm nay

Đằng sau chương trình ấy là nhiều tháng chuẩn bị của tổng đạo diễn trẻ Nguyễn Như Khôi, người đã theo đuổi "Trẩy hội trăng rằm" qua gần nửa thập kỷ với một mong muốn ngày càng rõ nét: Để trẻ em không chỉ vui Trung thu mà còn có một ký ức văn hóa để mang theo suốt đời.

Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Korhan Kemik; Đại sứ Azerbaijan Shovgi Mehdizade; Đại sứ Kazakhstan Kanat Tumysh; GS-TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam... cùng nhiều đại biểu đến dự khoảnh khắc Trung thu ấm áp với các em nhỏ

Chèo, xẩm và những nhịp điệu mới trong đêm hội Trung thu

Ngay từ những phút đầu, không khí trong khán phòng đã được đẩy lên bởi những tiết mục dành riêng cho thế giới tuổi thơ. Các em nhỏ hát, vỗ tay, tương tác cùng nghệ sĩ; trên sân khấu, những câu chuyện về đêm rằm được kể bằng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật. Quán quân Giọng hát Việt nhí Trịnh Nguyễn Hồng Minh mang đến Em đi xem hội trăng rằm, Giấc mơ; Quán quân Kiều Minh Tâm khuấy động khán phòng với Rock vầng trăng. Tiết mục Ý nghĩa Trung thu đưa các nhân vật quen thuộc như chị Hằng, chú Cuội và Thần Nông trở lại trong một cách thể hiện sinh động với sự tham gia của diễn viên Minh Châu, ca sĩ Hoài Nam, NSƯT Sơn Hài.

NSND Thanh Ngoan cùng Câu lạc bộ Moonkid mang đến tiết mục chèo xẩm Vui Tết Trung thu. Trên sân khấu, nghệ thuật truyền thống không được đặt trong một không gian quá nghiêm trang mà hòa vào không khí chung của đêm hội.

Sự xuất hiện của các NSƯT Quốc Đông và Khánh Vân của Liên đoàn Xiếc Việt Nam với màn tạo hình trên đôi giày trượt tiếp tục làm thay đổi nhịp điệu chương trình. Trong khi đó, danh hài Vân Dung cùng diễn viên Thanh Hòa mang đến tiểu phẩm Phù thủy, tạo nên những tràng cười sôi nổi trong khán phòng.

Tổng đạo diễn trẻ Nguyễn Như Khôi chia sẻ: "Âm nhạc hiện đại, xiếc, hài kịch tạo năng lượng và tương tác; trong khi chèo, xẩm mang vào sân khấu lớp văn hóa truyền thống. Các chất liệu được phối hợp, chuyển tiếp có chủ ý để làm nên một ngôn ngữ sân khấu mới mẻ mà vẫn giữ được cốt lõi truyền thống".

Trên sân khấu tuổi thơ, khoảng cách thế hệ được nối gần bằng tiếng cười, âm nhạc và những ký ức Trung thu

Đan xen những cũ và mới cũng là cách Nguyễn Như Khôi kể câu chuyện Trung thu: Truyền thống không đứng riêng - mà được đặt trong một tổng thể sống động, nơi trẻ em có thể nghe, nhìn, cười, vỗ tay và trực tiếp tham gia. Để cách làm ấy có thể duy trì qua nhiều mùa, chương trình còn có sự đồng hành của HDBank. Theo Như Khôi, sự gắn bó của "đối tác thủy chung" này không chỉ đến từ việc cùng đồng hành với một chương trình dành cho trẻ em, mà còn từ sự tương đồng trong cách nhìn về văn hóa, cộng đồng và trách nhiệm xã hội. Những nguồn lực và niềm tin được trao qua mỗi mùa giúp "Trẩy hội trăng rằm" tiếp tục tìm kiếm những cách làm mới, để các giá trị truyền thống đến với trẻ em bằng một ngôn ngữ gần gũi hơn.

Đại diện HDBank tại chương trình

Có một lý do riêng khiến tình cảm dành cho những giá trị cũ trở nên sâu hơn

Ông nội của Như Khôi đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Điều này ảnh hưởng sâu sắc tới chàng trai trẻ. Anh luôn có một cách nhìn đặc biệt về những gì thuộc về quá khứ. Quá khứ với anh không chỉ là những điều "xưa cũ" được nhắc lại mà là những thành quả được đánh đổi bằng sự hy sinh của nhiều thế hệ.

Có lẽ vì thế, tình yêu của Như Khôi đối với nghệ thuật truyền thống không dừng ở sở thích cá nhân. Anh muốn làm một điều gì đó, dù nhỏ, để tiếp nối những gì thế hệ trước đã để lại - bằng việc đưa những giá trị đẹp đến gần trẻ em hơn.

Đạo diễn Nguyễn Như Khôi và các MC của chương trình

"Nếu phần sân khấu tạo nên sự sôi động của đêm hội thì hoạt động trao quà lại đem đến một khoảng lắng khác cho chương trình. Năm nay, Ban tổ chức trao quà Trung thu cho 40 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, là con thương binh, con gia đình liệt sĩ đến từ Hà Nội, Phú Thọ, Hà Nam và Hải Phòng. Những phần quà không làm thay đổi cuộc sống của các em, nhưng trong đêm rằm của trẻ nhỏ, chúng mang một ý nghĩa khác: Nhắc rằng những hy sinh của các thế hệ đi trước vẫn được nhớ đến và những đứa trẻ hôm nay vẫn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng", Như Khôi nói.

"Với những em là con thương binh, con gia đình liệt sĩ, món quà Trung thu không đơn thuần là món quà của trẻ nhỏ. Đó còn là cách để câu chuyện về gia đình, về những người đã hy sinh, về cuộc sống bình yên hôm nay bằng hình thức gần gũi hơn, ấm áp hơn", Khôi nói tiếp.

"Trẩy hội trăng rằm" mang đến một đêm Trung thu rộn ràng, nơi trẻ em được vui chơi, hòa mình vào những giá trị văn hóa truyền thống

Gần nửa thập kỷ với "Trẩy hội trăng rằm", Nguyễn Như Khôi như đang đi trên một hành trình vừa trở về với ký ức, vừa hướng về tương lai. Từ mong muốn ban đầu đơn giản, là tái hiện một mùa Trung thu truyền thống cho trẻ nhỏ, anh muốn mang đến những câu chuyện lớn hơn: Trao cho các em cơ hội được chạm vào những giá trị văn hóa của cha ông và từ đó hiểu, trân trọng những hy sinh đã làm nên cuộc sống bình yên của hôm nay.