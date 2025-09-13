Tổng giám đốc Sai Gon High Rise: Mỗi dự án là một hệ sinh thái hoàn chỉnh

Sai Gon High Rise được thành lập trong giai đoạn nền kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và khủng hoảng tài chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã vượt qua và ghi dấu sự phát triển bằng việc ra mắt Dự án The Aspira. Ông có thể chia sẻ về câu chuyện ra đời và hành trình vượt khó để phát triển doanh nghiệp?

Thời điểm chúng tôi thành lập, nền kinh tế đang ở "điểm nén, vừa hết dịch bệnh, khủng hoảng tài chính, thị trường bất động sản đóng băng. Nhưng tôi tin rằng, những giai đoạn khó khăn nhất lại là phép thử tốt nhất để kiểm chứng sức bền và giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp.

Sai Gon High Rise bắt đầu với định hướng "Beyond the vision" - vượt lên trên mọi khó khăn, thử thách, kiến tạo những giá trị bền vững và khác biệt cho khách hàng, thị trường. Chúng tôi không chỉ theo đuổi tầm nhìn, mà còn không ngừng mở rộng giới hạn, tiên phong mang đến những dự án giàu năng lượng sống, đáp ứng nhu cầu và khát vọng của thế hệ cư dân mới. Đó là lý do khi thị trường mở cửa trở lại, chúng tôi đã có nền tảng nhân sự, tài chính và chiến lược để lập tức bứt phá với The Aspira.

Ông Bùi Bá Nghiệp, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sai Gon High Rise

Vì sao ông lại chọn phương châm "Bất động sản thật – Giá trị thật" để phát triển doanh nghiệp?

Triết lý này là kim chỉ nam, đồng thời là lời cam kết của chúng tôi với thị trường. Trong một ngành mà niềm tin của khách hàng đôi khi bị bào mòn bởi những dự án chưa đúng cam kết, chúng tôi muốn khẳng định, mỗi mét vuông mà Sai Gon High Rise bàn giao đều là kết tinh của chất lượng thật, pháp lý thật và giá trị thật.

"Bất động sản thật" là những sản phẩm khách hàng có thể tận mắt kiểm chứng, từ tiến độ thi công minh bạch, chất lượng vật liệu chọn lọc, đến năng lực vận hành bền bỉ. "Giá trị thật" là những lợi ích lâu dài, cùng sự phát triển đồng bộ của đô thị.

Với dự án đầu tay The Aspira, ông có thể chia sẻ về dự án này và kỳ vọng của doanh nghiệp với thị trường?

The Aspira không chỉ là dự án đầu tay, mà còn là minh chứng cho thương hiệu của chúng tôi. Chúng tôi chọn vị trí trung tâm tại phường Tân Đông Hiệp, TP.HCM (Dĩ An cũ) - điểm kết nối chiến lược, nơi tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng quỹ đất đẹp ngày càng khan hiếm.

Điểm khác biệt của The Aspira là concept "Năng lượng sống" - triết lý thiết kế hướng đến cộng đồng cư dân trẻ, năng động, muốn vừa làm việc hiệu quả, vừa tận hưởng cuộc sống.

Dự án The Aspira vừa được Sai Gon High Rise ra mắt

The Aspira là một trong số ít dự án trong khu vực được tích hợp hệ thống smarthome - smartbuilding. Không chỉ vậy, giá trị của dự án còn thể hiện ở pháp lý vững chắc và tiến độ đảm bảo. Hiện dự án đã có giấy phép đủ điều kiện bán hàng và đang xây phần thân. Đó chính là kim chỉ nam "Bất động sản thật - Giá trị thật" mà chúng tôi đang xây dựng và theo đuổi.

Ngoài The Aspira, hướng phát triển sắp tới của doanh nghiệp là gì?

Chúng tôi tập trung vào ba hướng. Thứ nhất, mở rộng địa bàn chiến lược, ưu tiên các khu vực vệ tinh, khu TOD gắn với hạ tầng giao thông công cộng. Bên cạnh The Aspira, hiện chúng tôi triển khai 4 dự án tại phường Thới An, phường Tân Đông Hiệp và xã Bình Mỹ (Củ Chi) của TPHCM.

Thứ hai, đa dạng hóa phân khúc sản phẩm và khách hàng, nhưng vẫn giữ trọng tâm ở phân khúc trung - cao cấp, đáp ứng nhu cầu ở thực với giá hợp lý.

Thứ ba, ứng dụng công nghệ quản lý vận hành thông minh, nâng cao trải nghiệm sống và tối ưu chi phí cho cư dân.

Mục tiêu của Sai Gon High Rise là trong 5 năm tới, mỗi dự án không chỉ tọa lạc tại vị trí đắc địa, mà còn tạo dấu ấn riêng nhờ giá trị bền vững và trải nghiệm khác biệt mà thị trường khó tìm thấy.

Được biết The Aspira vừa đạt giải thưởng "Dự án căn hộ đổi mới sáng tạo tốt nhất Việt Nam 2025" tại sự kiện Dot Property Vietnam Awards 2025. Theo ông, yếu tố cốt lõi nào giúp dự án thắng giải? Thử thách lớn nhất đội ngũ phải vượt qua là gì?

Giải thưởng này chứng minh dù là doanh nghiệp mới, chúng tôi vẫn có thể tạo chuẩn mực mới nếu kiên định giá trị và dám đổi mới. The Aspira thắng giải không chỉ nhờ thiết kế đẹp, mà bởi chúng tôi đặt ra tiêu chí khắt khe ngay từ đầu: căn hộ tối ưu công năng, tiện ích mang giá trị sống thực, công nghệ phục vụ con người chứ không chỉ để trưng bày.

Thử thách lớn nhất là duy trì tinh thần sáng tạo khác biệt nhưng vẫn hiện thực hóa ở mức cao nhất trong thi công, khi mọi ý tưởng phải đáp ứng thiết kế và giá bán hợp lý. Chúng tôi vượt qua bằng cách đồng hành cùng đối tác, nhân viên và kiểm soát chi tiết để sản phẩm cuối cùng phản ánh đúng tầm nhìn.

Thị trường bất động sản hiện tại đang hồi phục nhưng vẫn khó khăn về pháp lý, tài chính. Sai Gon High Rise sẽ làm gì để phát triển bền vững?

Với chúng tôi, bền vững là "marathon", không phải "chạy nước rút". Ba trụ cột cốt lõi là pháp lý vững chắc, tài chính lành mạnh, sản phẩm giá trị thật.

Chúng tôi định hướng mỗi dự án như một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi bất động sản không chỉ dừng ở kiến trúc hay vị trí, mà còn bồi đắp bằng chất lượng sống và sự gắn kết cộng đồng. Niềm tin và chất lượng là nền tảng Sai Gon High Rise gìn giữ bất kể thị trường biến động. Đồng thời, chúng tôi mở rộng hợp tác với ngân hàng uy tín để mang đến giải pháp tài chính tối ưu, giúp khách hàng trẻ dễ dàng sở hữu nhà mơ ước.