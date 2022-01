Tổng giám đốc Việt Á khai chi gần 800 tỉ đồng hoa hồng cho đối tác

Trao đổi với Thanh Niên chiều 7.1, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03 - Bộ Công an) đã làm rõ thêm nhiều tình tiết mới trong vụ án “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiệm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa và nhận hối lộ”, xảy ra tại Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Dương và các đơn vị, địa phương liên quan.

Trong vụ án này, ban đầu C03 khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong số này có ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á, có trụ sở tại P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng tội danh này, C03 còn khởi tố 6 bị can khác, trong đó có ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng, đến ngày 31.12.2021, C03 khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can Phan Quốc Việt và bị can Vũ Đình Hiệp, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á, về hành vi “đưa hối lộ”; khởi tố ông Phạm Duy Tuyến về hành vi “nhận hối lộ”.

Cùng ngày, C03 khởi tố 3 bị can về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế, Bộ Y tế; Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Bộ Y tế; và Trịnh Thanh Hùng, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH-CN.

Cùng với đó, C03 khởi tố 12 bị can khác về hành vi “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong số này có ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc CDC tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thành Danh, Giám đốc CDC tỉnh Bình Dương…; đồng thời, kê biên 28 bất động sản, phong tỏa tài khoản hơn 320 tỉ đồng, 100.000 USD và tạm giữ số tiền hơn 4,8 tỉ đồng do một số đối tượng có liên quan tự nguyện giao nộp.

Đến nay, C03 đã khởi tố 21 bị can có liên quan và đang tiếp tục điều tra xác minh các dấu hiệu sai phạm tại CDC nhiều tỉnh, thành phố khác cũng như bộ, ngành liên quan.





Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4.2020 đến nay, Công ty Việt Á đã cung cấp sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19 cho các bệnh viện, CDC 62/63 tỉnh, thành phố với doanh thu khoảng 4.000 tỉ đồng.

Để bán được nhiều sản phẩm, bị can Phan Quốc Việt và lãnh đạo Công ty Việt Á có chủ trương câu kết với lãnh đạo CDC hoặc các cơ sở y tế nhằm “thông thầu”, nâng giá sản phẩm cao hơn so với thực tế. Đổi lại, Công ty Việt Á chi “hoa hồng” cho bên mua, có nơi lên tới 20%.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, lời khai ban đầu của bị can Phan Quốc Việt cho biết, Công ty Việt Á đã nâng khống giá kit xét nghiệm cao hơn nhiều so với thực tế và đã chi số tiền “hoa hồng” cho các đối tác gần 800 tỉ đồng.

Đến nay, C03 đã làm rõ, tại CDC Hải Dương, bị can Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ cho ông Phạm Duy Tuyến số tiền 27 tỉ đồng, thông qua việc mua bán 5 gói thầu kit xét nghiệm Covid-19 dưới hình thức chỉ định thầu. C03 đang tiếp tục củng cố chứng cứ sai phạm tại các CDC Nghệ An, Bình Dương và một số địa phương khác.

"Hiện nay, Bộ Công an rất tích cực mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện các yêu cầu của Ban Chỉ đạo đối với vụ án nhằm ngăn chặn và loại bỏ “biến thể Việt Á” trong tương lai", trung tướng Tô Ân Xô cho biết.

Kết quả điều tra cũng cho biết, kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á cung cấp cho các đối tác là kết quả từ đề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phát hiện chủng vi rút Corona mới 2019 (2019-nCoV) được ngân sách đầu tư với khoản tiền gần 19 tỉ đồng thông qua đầu mối là Bộ KH-CN và một số đơn vị liên quan.

C03 xác định có các dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý, nghiên cứu, chuyển giao đề tài khoa học về sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19 liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước tại Bộ KH-CN, cũng như nhiều dấu hiệu sai phạm trong việc cấp phép đăng ký lưu hành sản phẩm, việc hiệp thương giá sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á tại Bộ Y tế.

“Vụ việc đang được Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ sai phạm các cá nhân, đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án cũng như đảm bảo triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước”, trung tướng Tô Ân Xô nói.