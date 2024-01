Tổng hợp những câu hỏi về làm đẹp được tìm kiếm năm 2023

Kem chống nắng chứa Niacinamide có tốt không?

Niacinamide là một phức hợp của vitamin B3 với công dụng chính là hỗ trợ điều mụn, chàm da… và làm sáng da. Bên cạnh đó, Niacinamide còn là hoạt chất tăng cường sản sinh collagen và tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe khoắn hơn.

Theo các nghiên cứu, gốc tự do là thủ phạm gây ra các tổn thương ô xy hóa khiến làn da khô, sạm màu và xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như tàn nhang, nếp nhăn, vết chân chim… Mà nguyên nhân gây ra gốc tự do thường từ các tia UV, khói bụi, ô nhiễm và sự kích ứng. Và để bảo vệ da khỏi gốc tự do thì cần tăng cường hàng rào bảo vệ da.

Vậy nên, các nhà sản xuất mỹ phẩm đã biết kết hợp Niacinamide trong kem chống nắng để tăng hiệu quả bảo vệ và nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp tự nhiên. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32 với thành phần 20% Zinc Oxide, 4% Niacinamide, vitamin E, vitamin B5… giúp bảo vệ làn da tối ưu trước tác hại của tia UVA, UVB… ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và ung thư da.

Silicone y tế điều trị sẹo như thế nào?

Silicone y tế không chỉ được ứng dụng phổ biến trong y tế mà còn là thành phần không thể thiếu trong các sản phẩm gel hay miếng dán ngăn ngừa và điều trị sẹo. Cơ chế hoạt động của silicone y tế là bôi tại chỗ để kiểm soát sẹo nhờ vào tính năng hydrat hóa và cân bằng nội môi của ô xy duy trì độ ẩm trên bề mặt da. Chính sự cân bằng nội mô đã giúp vùng da khô và mô sẹo lấy lại độ đàn hồi, duy trì độ ẩm sau chấn thương hay những tổn thương thông thường. Đặc biệt, silicone y tế còn giúp kiểm soát lượng collagen sản sinh tại vị trí sẹo ngăn ngừa sẹo mới hình thành và làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại nhanh chóng.

Như các bạn đã biết, khi một người bị thương thì các tế bào sừng biểu bì và nguyên bào sợi có tổng hợp một lượng collagen khá lớn. Đây là một loại protein cấu trúc phổ biến để tái tạo làn da bị tổn thương. Và khi không được kiểm soát lượng collagen sẽ tích tụ và dẫn đến hình thành vết sẹo không đều ở dạng sẹo lồi hay sẹo phì đại. Miếng dán hay gel chứa silicone y tế khi tác động trực tiếp lên vết sẹo sẽ kiểm soát hoạt động của nguyên bào sợi và quá trình sản xuất collagen được bình thường hóa. Vậy là ngăn ngừa được sẹo mới hình thành và làm phẳng sẹo.

Vậy đâu là sản phẩm trị sẹo chứa silicone y tế quản lý và trị sẹo lồi/ sẹo phì được tìm mua nhiều nhất hiện nay? Bộ đôi miếng dán Scar FX với 100% thành phần silicone y tế và gel Rejuvasil với 97% silicone y tế đến từ thương hiệu Rejuvaskin nổi tiếng tại Mỹ.

Latte makeup

Xu hướng trang điểm được tìm kiếm nhiều nhất năm 2023 chính là "trang điểm Latte". Một xu hướng trang điểm nổi bật với tông màu nâu ấm, màu caramel cho làn da kem mịn màng như nhung cùng đôi môi màu nude quyến rũ.

Miếng dán trị sẹo sau phẫu thuật nâng ngực nào hiệu quả?

Miếng dán trị sẹo sau phẫu thuật nâng ngực hiệu quả là miếng dán có chứa silicone y tế. Silicone y tế có tác dụng giữ ẩm cho da, tăng cường sản sinh collagen và giảm viêm, giúp làm phẳng và mờ sẹo hiệu quả. Sản phẩm miếng dán trị sau phẫu thuật ngực đang được tin dùng là miếng dán silicone Rejuvaskin Scar FX. Đây là dòng sản phẩm có chứa silicone y tế nguyên chất, được thiết kế đặc biệt cho vùng ngực. Miếng dán có độ bám dính tốt, giúp giữ vết sẹo không bị giãn ra khi vận động với nhiều hình dáng khác nhau đáp ứng mọi nhu cầu phẫu thuật nâng ngực như Scar FX Breast Anchor phù hợp với hình thức nâng ngực sa trễ hình mỏ neo, Scar FX 3’’ Breast Circle phù hợp với thu gọn quầng vú…

Retinol thực vật

Retinol thực vật nổi lên như một hiện tượng chăm sóc da trong năm 2023. Retinol thực vật là một dẫn xuất của vitamin A có nguồn gốc từ thực vật. Retinol thực vật cũng mang lại hiệu quả kích thích sản sinh collagen, giúp da săn chắc và đàn hồi hơn; cải thiện nếp nhăn và vết chân chim; hỗ trợ giảm mụn trứng cá; làm mờ thâm nám và tăng cường kết cấu cho làn da săn chắc hơn. Đặc biệt, Retinol thực vật không gây bong tróc, mẩn đỏ hay kích ứng kể cả với làn da nhạy cảm. Một số loại Retinol thực vật phổ biến như:

Bakuchiol: Được chiết xuất từ hạt của cây Psoralea Corylifolia, có tác dụng tương tự như retinol mà ít gây kích ứng da hơn.

Retinyl Palmitate: Được chiết xuất từ dầu cọ, có thể chuyển hóa thành retinol trong da.

Retinyl Acetate: Một dạng retinol ổn định hơn, có thể được sử dụng trong các sản phẩm chăm sóc da không kê đơn.

Strawberry girl

Đây là xu hướng trang điểm mà Hailey Bieber mang đến trong năm 2023 là phong cách trang điểm "cô gái dâu tây". Sự nổi bật của xu hướng trang điểm này là diện mạo với bảng màu hồng và đỏ, cùng làn da sạch và ẩm mịn.

Trong số những câu hỏi về skincare được tìm kiếm nhiều nhất năm 2023 ở trên, bạn có quan tâm tới vấn đề nào không. Hay bạn thấy còn thắc mắc nào chưa được nhắc trong bài viết này thì có thể chia sẻ để chúng tôi kịp cập nhật.