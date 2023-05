Tổng lãnh sự Ấn Độ: Việt Nam là trọng tâm trong chính sách đối ngoại

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Mohan Sethi trong cuộc họp báo ngày 30.5 VM

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng Việt Nam là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của chúng tôi. Việt Nam rất quan trọng với Ấn Độ không chỉ về chính trị mà còn về chiến lược", Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM Madan Mohan Sethi trả lời Thanh Niên trong cuộc họp báo sáng 30.5.

Ấn Độ là một trong 4 nước mà Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mức độ cao nhất trong bang giao hiện nay. Năm ngoái, hai nước cũng đã kỷ niệm 50 năm ngày chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Từ năm 2014, Ấn Độ đã theo đuổi chính sách "Act East" (Hành động hướng Đông), bản nâng cấp của chính sách "Look East" (Nhìn về phía Đông) trước đây, trong nỗ lực tăng cường quan hệ kinh tế, chiến lược với các quốc gia Đông Nam Á và củng cố vị thế của New Delhi tại khu vực. New Delhi cũng đã công bố tầm nhìn về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng lãnh sự Sethi nhắc lại cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề hội nghị G7 ở Hiroshima (Nhật Bản) mới đây, khẳng định đây là minh chứng cho lòng tin và tình hữu nghị giữa hai nước.

Về hoạt động của Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM, ông Sethi cho biết phái bộ đã tổ chức 20 sự kiện thương mại trong một năm qua. Hơn 600 công ty, doanh nghiệp lớn nhỏ của Ấn Độ đã đến TP.HCM cũng như các tỉnh Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai. Ngoài ra, lần đầu tiên 4 bang của Ấn Độ bao gồm Kerala, Rajasthan, Odisha và Tripura đã đến thăm TP.HCM và các tỉnh khác để tìm hiểu khả năng và học hỏi kinh nghiệm hợp tác.