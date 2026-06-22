Tổng lãnh sự Hàn Quốc thăm Báo Thanh Niên, gợi mở nhiều dư địa hợp tác

Chiều 22.6, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM Jung Jung-tae và các cộng sự có chuyến thăm báo Thanh Niên. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của ông tới báo Thanh Niên sau khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình tại TP.HCM vào đầu năm nay.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập báo Thanh Niên đã đón tiếp đoàn trong không khí thân tình, cởi mở.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên tiếp Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM Jung Jung-tae chiều 22.6.2026 Ảnh: Ngọc Dương

Ngay khi bước vào tòa soạn, nhà ngoại giao Hàn Quốc đã chia sẻ rằng ông và các cộng sự của mình ở Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc thường xuyên cập nhật tin tức và theo dõi các sản phẩm của báo Thanh Niên. Ông cũng cho biết các doanh nghiệp và cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM luôn coi báo Thanh Niên là một kênh thông tin đáng tin cậy và sinh động.

Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn dành lời cảm ơn và chào đón ông Jung tới thăm tòa soạn, nhấn mạnh báo Thanh Niên luôn coi trọng việc phát triển quan hệ và gắn kết với cơ quan ngoại giao Hàn Quốc tại Việt Nam nói chung và Tổng lãnh sự quán tại TP.HCM nói riêng.

Quan hệ Hàn Quốc và Việt Nam ngày càng phát triển nhiều mặt, đặc biệt là sự gắn kết của giới trẻ hai nước. Từ lâu báo Thanh Niên đã góp phần không nhỏ trong việc truyền tải quan hệ tốt đẹp này trong đa dạng lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao... Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn cũng chia sẻ về những ấn tượng và kỷ niệm ý nghĩa trong chuyến thăm Hàn Quốc vài năm trước theo lời mời của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Tổng biên tập cho biết, là tờ báo của giới trẻ và là diễn đàn của thanh niên Việt Nam, báo Thanh Niên mong muốn tiếp tục kết nối với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc để thúc đẩy hơn nữa hợp tác văn hóa, giáo dục, giới trẻ hai nước.

Hai bên trao đổi nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian tới Ảnh: Ngọc Dương

Về phần mình, Tổng lãnh sự Hàn Quốc bày tỏ ấn tượng với những chương trình của báo Thanh Niên và rất hào hứng với những gợi mở hợp tác mà Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn đã nêu.

Ông Jung hy vọng báo Thanh Niên tiếp tục truyền tải những đặc sắc văn hóa như điện ảnh, âm nhạc của Hàn Quốc tới với giới trẻ Việt Nam. Ông cũng cho biết sẽ kết nối với hiệp hội bóng đá các trường đại học Hàn Quốc để mời một đội bóng sinh viên Hàn Quốc tới tranh tài tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Quốc tế do báo Thanh Niên tổ chức trong thời gian tới.

Ngoài ra, hai bên cũng chia sẻ thêm những dư địa có thể hợp tác như cùng phối hợp tổ chức các hội thảo để các doanh nghiệp, doanh nhân Hàn Quốc tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, hoặc các hội thảo về du học Hàn Quốc.