Tổng thống Argentina bất ngờ cứng rắn về quần đảo tranh chấp với Anh

Tổng thống Argentina Javier Milei đang có lập trường gay gắt hơn về quần đảo Falklands mà Argentina đang tranh chấp với Anh.

Điều này trái ngược với cách tiếp cận ôn hòa mà ông từng áp dụng trước đây, khi ông tìm kiếm quan hệ gần gũi hơn với phương Tây.

Trong một bài đăng trên X, ông Milei viết rằng quần đảo mà người dân Argentina gọi là Malvinas này "đã, đang và sẽ mãi là của Argentina".

Bài đăng của tổng thống được đưa ra vài giờ sau khi một bản tin độc quyền của Reuters tiết lộ rằng một email nội bộ của Lầu Năm Góc cho thấy đang xem xét lại lập trường của Mỹ về quần đảo đang tranh chấp như một hành động trả đũa lập trường của Anh trong cuộc chiến với Iran.

Tổng thống Argentina Javier Milei đến dự lễ tưởng niệm các nạn nhân của cuộc chiến năm 1982 giữa Anh và Argentina tại quần đảo Falkland ở Buenos Aires, Argentina hôm 2.4 ẢNH: REUTERS

Argentina từ lâu tuyên bố nước này thừa kế quần đảo từ Tây Ban Nha sau khi giành độc lập năm 1816. Argentina cáo buộc Anh đã chiếm quyền kiểm soát vào năm 1833 thông qua một hành động thuộc địa bất hợp pháp.

Năm 1982, hai nước đã giao tranh một cuộc chiến ngắn ngủi giành quần đảo sau khi Argentina đổ quân tìm cách chiếm đảo.

Cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người từ cả hai phía và kết thúc với việc Anh giữ quyền kiểm soát quần đảo.

Bốn thập kỷ sau, quần đảo vẫn khơi dậy cảm xúc nguyên sơ ở Argentina.

Những bức tranh tường về những người lính đã ngã xuống được vẽ trên đường phố Buenos Aires, và một ngày lễ quốc gia đánh dấu cuộc chiến mỗi năm.

Ông Milei trước đây đã làm dấy lên nghi vấn về quyết tâm của ông đối với quần đảo.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, các cựu chiến binh đã chỉ trích ông khi ông ca ngợi cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, người đã ra lệnh cho chiến dịch quân sự để tái chiếm quần đảo Falklands.

Các chuyên gia cho biết căng thẳng mới nổi giữa Mỹ và Anh mang đến cho nhà lãnh đạo này một điểm thu phục lòng dân tiềm năng.

Diễn biến này xuất hiện khi lạm phát và các vụ bê bối tham nhũng kéo tỷ lệ ủng hộ của ông xuống mức thấp kỷ lục.

Washington theo truyền thống tránh đứng về phía nào về chủ quyền của quần đảo, nhưng công nhận rằng chúng do Anh quản lý.