Thế giới

Tổng thống Argentina trình diễn nhạc rock trước sân khấu 15.000 người

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
08/10/2025 16:16 GMT+7

Sự kiện ra mắt sách của Tổng thống Javier Milei được xây dựng thành một đêm nhạc rock cuồng nhiệt, nơi nhà lãnh đạo Argentina đã thể hiện 9 ca khúc.

Theo CNN ngày 8.10, Tổng thống Argentina Javier Milei đã xuất hiện tại đêm nhạc ở thủ đô Buenos Aires (Argentina) hôm 6.10 theo giờ địa phương.

Bước lên sân khấu ở nhà thi đấu Movistar Arena, với sức chứa 15.000 người, nhà lãnh đạo 54 tuổi đã mặc chiếc áo khoác da, trình diễn 9 ca khúc, chủ yếu là những bản rock nổi tiếng từ thập niên 1980.

Tổng thống Argentina trình diễn nhạc rock - Ảnh 1.

Tổng thống Argentina Javier Milei thể hiện các bản nhạc rock tại thành phố Buenos Aires ngày 6.10

ẢNH: REUTERS

Sự kiện ra mắt cuốn sách của ông mang tên The Construction of the Miracle được xây dựng thành một đêm nhạc và phát sóng trên truyền hình quốc gia. Tại sự kiện, ông Milei cũng kêu gọi sự ủng hộ dành cho đảng liên minh La Libertad Avanza trước cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 26.10.

Trong khi người ủng hộ hưởng ứng màn biểu diễn của Tổng thống Argentina cuồng nhiệt, đêm nhạc cũng nhận về những phản đối từ các chính khách đối lập.

Tổng thống Milei kết thúc đêm nhạc bằng việc cởi bỏ chiếc áo da, khoác lên bộ vest và đeo cà vạt xanh. Ông cam kết đưa ra những cải cách toàn diện vào tháng 12, nếu đảng cầm quyền của ông giành được chiến thắng lớn ở kỳ bầu cử.

Đảng cầm quyền kỳ vọng giành được đa số ghế tại quốc hội, nhằm thông qua các chính sách kinh tế mà không cần phải tìm đồng minh để có đủ phiếu.

Tổng thống Argentina trình diễn nhạc rock - Ảnh 2.

Tổng thống Argentina Javier Milei kết thúc đêm nhạc trong bộ vest, đeo cà vạt và đưa ra các cam kết chính trị

ẢNH: AFP

Vào tháng 9, đảng La Libertad Avanza đã thất bại trong cuộc bầu cử địa phương ở tỉnh Buenos Aires, nơi có 40% dân số Argentina sinh sống.

Ông Javier Milei thắng cử tổng thống vào năm 2023. Ông đưa ra các cam kết giảm lạm phát để vực dậy nền kinh tế của đất nước. Ông Milei thu hút sự chú ý với việc thường mang cưa máy đến các buổi vận động, như một biểu tượng cho cam kết cắt giảm chi tiêu công và chống lãng phí.

