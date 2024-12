Tổng thống bị luận tội của Hàn Quốc quyết đấu tới cùng

Ông Yoon có thể bị bắt

Hãng Yonhap hôm qua đưa tin ông Yoon Suk Yeol lại tiếp tục phớt lờ lệnh triệu tập của cơ quan điều tra liên quan vụ ban bố thiết quân luật ngày 3.12. Cơ quan công tố và nhóm điều tra chung của cảnh sát, Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với các quan chức cấp cao (CIO) và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã mở các cuộc điều tra hình sự riêng đối với ông Yoon và những người liên quan vụ ban bố thiết quân luật. Ông Yoon bị cáo buộc nổi loạn, lạm quyền vì mục đích vi hiến. Ông cũng đã bị cấm xuất cảnh và bị đình chỉ chức vụ sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua nghị quyết luận tội vào hôm 14.12.

Do cố tình không chấp hành lệnh triệu tập, các cơ quan điều tra đang xem xét khả năng xin lệnh bắt giữ nếu ông Yoon tiếp tục cứng rắn. Theo tờ The Korea Herald, luật hình sự cho phép cơ quan điều tra xin lệnh bắt từ tòa án nếu có lý do để tin nghi phạm đã phạm tội và không chấp hành lệnh triệu tập mà không có lý do hợp lý.

Ngày 17.12, luật sư Seok Dong-hyun của ông Yoon nói việc cơ quan điều tra triệu tập một tổng thống đương nhiệm là điều rất không phù hợp. Cơ quan An ninh tổng thống ngày 18.12 cũng ngăn chặn các nhà điều tra kiểm tra nơi đặt hệ thống máy chủ tại văn phòng tổng thống. Ông Yoon đối diện án tù chung thân, thậm chí tử hình nếu bị tuyên có tội, theo AFP.

Tự bào chữa

Cuộc điều tra hình sự diễn ra trong lúc Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc cũng đang xem xét nghị quyết luận tội đối với Tổng thống Yoon. Hôm qua, tòa án yêu cầu ông Yoon cung cấp văn bản sắc lệnh thiết quân luật và biên bản hai cuộc họp nội các trước và sau khi ban bố.

Trong khi đó, luật sư Seok cho biết Tổng thống Yoon sẽ tự biện hộ trong phiên tòa luận tội sắp tới. "Tôi kỳ vọng tổng thống sẽ trình bày lý lẽ của ông ấy và đưa ra lời khai rõ ràng hơn các luật sư. Tổng thống sẽ tự tin trình bày quan điểm trước tòa", ông Seok nói. Ông Yoon có kinh nghiệm 27 năm làm công tố viên và từng giữ chức Tổng trưởng Công tố Hàn Quốc. Giới quan sát cho rằng việc nhà lãnh đạo sẵn sàng tự biện hộ thể hiện niềm tin của ông rằng hành động hôm 3.12 là điều hợp lệ. Trong bài phát biểu trước khi bị quốc hội luận tội, ông Yoon khẳng định quyền ban bố thiết quân luật của tổng thống là hành động quản trị hợp pháp như quyền ân xá và quyền ngoại giao.

Giáo sư khoa học chính trị Choi Chang-ryul tại Đại học Yong In (Hàn Quốc) nói với tờ The Korea Times rằng việc ông Yoon tự bào chữa có vẻ là hành động nhằm tập hợp sự ủng hộ nhưng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của tòa án. Giáo sư luật Chung Tae-ho tại Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc) cho biết việc tự biện hộ là điều không dễ dàng và ngay cả những luật sư nổi tiếng khi bị truy tố cũng phải nhờ vào đội ngũ pháp lý riêng. "Không thực tế khi cho rằng việc là một công tố viên lâu năm sẽ tự động giúp ai đó tự bào chữa hiệu quả tại tòa", ông Chung nhận xét.

Tòa án sẽ có phiên điều trần sơ bộ đầu tiên vào ngày 27.12 nhưng ông Yoon không bắt buộc phải có mặt. Nếu tòa án đồng ý với quan điểm của quốc hội, Tổng thống Yoon sẽ bị phế truất và một cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày tiếp theo. Ngược lại, ông sẽ được khôi phục chức vụ.