Tổng thống Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25.4 đã chính thức công bố chiến dịch tái tranh cử để có thể ở lại Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ nữa sau năm 2024, nói rằng nền dân chủ Mỹ vẫn đang đương đầu với mối đe dọa từ cựu Tổng thống Donald Trump, người tiền nhiệm của ông.



Thông qua một video, ông Biden mô tả cuộc bầu cử diễn ra vào năm sau ở Mỹ là câu chuyện "liệu trong những năm tới chúng ta có nhiều hay ít tự do hơn, nhiều hay ít quyền hơn", theo The Wall Street Journal. "Tôi biết tôi muốn câu trả lời là gì và tôi nghĩ quý vị cũng vậy. Đây không phải là lúc để tự mãn. Đó là lý do tôi sẽ tái tranh cử", ông nói.

Tổng thống Biden tại Washington D.C ngày 25.4 Reuters

Đoạn video dài 3 phút mở đầu bằng hình ảnh về vụ bạo loạn do những người ủng hộ ông Trump gây ra tại Điện Capitol (trụ sở quốc hội Mỹ) vào ngày 6.1.2021. Ông Biden sau đó nói "cuộc đấu tranh vì nền dân chủ của chúng ta" là "công việc trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi" nhưng chưa hoàn thành. Theo nhà lãnh đạo, các vấn đề như quyền phá thai, kết hôn đồng giới và quyền bầu cử là ví dụ cho thấy tự do của người Mỹ đang bị đe dọa.

"Trên khắp đất nước, những kẻ cực đoan MAGA đang sẵn sàng tước đi các quyền tự do căn bản đó", ông Biden nói và sử dụng cách viết tắt khẩu hiệu "Make America Great Again" (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) của ông Trump và phe ủng hộ ông, theo The New York Times.

Dù cuộc đua Nhà Trắng năm 2024 mới đang ở giai đoạn đầu và các chiến dịch tranh cử có thể thay đổi chóng vánh, những diễn biến đến lúc này cho thấy có khả năng ông Biden sẽ tái đấu với ông Trump tương tự năm 2020. Cuộc đối đầu lần hai này có thể quyết định cách Mỹ hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga hay hướng đi của Washington trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, cũng như việc Mỹ làm thế nào để cân bằng chi tiêu cho quốc phòng và đối nội với các chính sách kinh tế tại thời điểm lạm phát cao.

Trong khi ông Trump đang dẫn đầu đường đua giành đề cử ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, ông Biden phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm tuổi tác. Hiện đã là tổng thống đương nhiệm già nhất trong lịch sử Mỹ ở tuổi 80, ông Biden sẽ 86 tuổi khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai (nếu ông giành chiến thắng năm 2024). Đa số người Mỹ không tán thành biểu hiện của ông trên cương vị chủ nhân Nhà Trắng, và các cuộc thăm dò cho thấy công chúng - ngay cả các cử tri đảng Dân chủ - rất lo ngại về tuổi tác và sức khỏe của nhà lãnh đạo.

Đây sẽ là một ván cờ ẩn chứa nhiều rủi ro với đảng Dân chủ, đặc biệt là nếu ông Biden phải cạnh tranh với một ứng viên trẻ hơn nhiều tuổi từ đảng Cộng hòa. Đảng Dân chủ hiện là phe thiểu số tại Hạ viện và sẽ phải vượt qua những thách thức không nhỏ để có thể tiếp tục nắm giữ Thượng viện vào năm 2024.