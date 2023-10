Tổng thống Biden gặp khó vì cách Israel trả đũa Hamas ở Gaza

Mỹ sẽ không đưa quân vào Israel hay Gaza

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 29.10 nói rằng Mỹ sẽ không đưa binh sĩ tới Israel hoặc Dải Gaza. "Chúng tôi hoàn toàn không có ý định cũng như không có bất kỳ kế hoạch nào gửi binh sĩ tác chiến đến Israel hoặc Gaza", bà Harris phát biểu trong chương trình "60 phút" của Đài CBS.

Trước đó, Mỹ thông báo sẽ cử cố vấn quân sự đến Israel, trong đó có một sĩ quan am hiểu về chiến tranh đô thị từng tham chiến ở Iraq. Mỹ cũng đã điều hai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông, nhấn mạnh việc điều động này nhằm ngăn chặn lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Li Băng tham gia xung đột Hamas-Israel. Mỹ cũng đã đưa lực lượng phản ứng nhanh gồm 2.000 binh sĩ vào tình trạng sẵn sàng, theo tờ The Times of Israel.