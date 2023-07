Tổng thống Biden mời Thủ tướng Israel đến Mỹ sau 2 lần từ chối

Cả Nhà Trắng và văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận thông tin trên. Một quan chức cấp cao Mỹ cho hay Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu đã đồng ý gặp nhau vào cuối năm nay tại Mỹ. Địa điểm diễn ra cuộc gặp vẫn chưa được xác định.

Tổng thống Biden đã 2 lần từ chối gặp Thủ tướng Israel tại Nhà Trắng, do lo ngại về một cuộc đại tu tư pháp do chính phủ cánh hữu của ông Netanyahu tiến hành cũng như hoạt động quân sự của Israel ở các khu định cư ở Bờ Tây, theo tờ The Jerusalem Post.



Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Căn cứ Không quân Palmachim gần TP.Rishon Lezion, Israel ngày 5.7 REUTERS

Lời mời được ông Biden nêu ra trong cuộc điện đàm với ông Netanyahu, một ngày trước chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Israel Isaac Herzog. Hạ viện và Thượng viện Mỹ đã mời ông Herzog, người có chức vụ nguyên thủ quốc gia chủ yếu mang tính chất nghi lễ, phát biểu tại một cuộc họp chung của Quốc hội Mỹ vào hôm nay (18.7). Tuy nhiên, một số thành viên của Nhóm cấp tiến của Quốc hội Mỹ báo hiệu rằng họ có thể không tham dự sự kiện này.

Thông báo từ văn phòng chính phủ Israel tiết lộ ông Netanyahu đã nói với ông Biden rằng ông sẽ cố gắng hình thành "sự đồng thuận rộng rãi của công chúng" cho một cuộc đại tu mà nhiều người cho rằng sẽ tước bỏ phần lớn quyền lực của tòa án tối cao. Đạo luật này đã kích động các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Israel trong nhiều tháng.

Dù vậy, theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby, ông Biden vẫn lo ngại về cuộc đại tu tư pháp cùng "một số hoạt động và hành vi cực đoan của một số thành viên trong nội các ông Netanyahu", hãng Reuters đưa tin.

Ông Kirby cho biết ông Biden và ông Netanyahu cũng thảo luận về các nỗ lực ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết phải theo đuổi giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine, đồng thời tăng cường an ninh ở Bờ Tây.