Tổng thống Biden nói 'tiếp tục chiến đấu' nhưng cần ngủ sớm

Phát biểu tại sự kiện mừng quốc khánh Mỹ tại Nhà Trắng ngày 4.7, Tổng thống Biden tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu bất chấp những lời kêu gọi ông rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống 2024.

Theo tường thuật của AFP, sau khi một người ủng hộ kêu gọi tổng thống "tiếp tục chiến đấu", nhà lãnh đạo đáp lại: "Bạn hiểu tôi đó. Tôi sẽ không đi đâu cả".

Trước đó, ông Biden có cuộc gặp gỡ các thống đốc thuộc đảng Dân chủ tại Nhà Trắng trong ngày 3.7. Truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin tiết lộ ông Biden, ứng viên 82 tuổi của đảng Dân chủ, đã nói rằng sắp tới sẽ ngừng tham gia các sự kiện sau 20 giờ để có thể ngủ thêm một chút.

Bên cạnh đó, ông còn có câu nói đùa nhưng có vẻ không hiệu quả: "Tôi ổn. Nhưng tôi không biết não của tôi thế nào nữa".

Tổng thống Biden tại sự kiện mừng quốc khánh Mỹ tại Nhà Trắng ngày 4.7 REUTERS

Những phát biểu tại cuộc gặp được cho là đã khiến nhiều vị thống đốc bức xúc. Nhà Trắng chưa lập tức bình luận về điều tổng thống đã nói. Song, một trợ lý chiến dịch tái tranh cử của ông Biden cho rằng nhà lãnh đạo đã chuẩn bị cho cuộc tranh luận với ông Donald Trump sau khi kết thúc 2 chuyến thăm châu Âu, đồng thời phải làm việc trên cương vị tổng thống và còn đi vận động cử tri.

Tờ The New York Times tuần qua đưa tin rằng thời gian ngủ của Tổng thống Biden đã tăng lên và gây lo ngại. Một nguồn tin cho hay trong 6 ngày chuẩn bị tranh luận tại Trại David, không ngày nào bắt đầu trước 11 giờ và lịch trình của tổng thống được sắp xếp để ông ngủ trưa thêm mỗi ngày.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre từ chối trả lời câu hỏi về việc Tổng thống Biden có chợp mắt vào buổi trưa như The New York Times đưa tin. Bà chỉ nói rằng tổng thống bị mệt mỏi vì lệch múi giờ do đi máy bay và bị cảm lạnh, khiến cuộc tranh luận không được như ý.

Người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates ngày 4.7 cho biết Tổng thống Biden đã gặp bác sĩ sau cuộc tranh luận và đang hồi phục tốt. Tuy nhiên, không khí nói chung trong đảng Dân chủ không được lạc quan.

Hãng tin Bloomberg hôm 3.7 dẫn lời một nhà tài trợ lớn của đảng Dân chủ cho biết chiến dịch tranh cử của ông Biden chỉ còn khoảng "4 đến 5 ngày" để chứng minh ông đủ sức gánh vác trọng trách. Nhà tài trợ này là ông Charles Myers, chủ tịch tổ chức Tư vấn Toàn cầu Signum, tin rằng màn tranh luận thạm họa của ông Trump đã thay đổi cuộc đua "về bản chất", và gây "hoảng loạn không chỉ trong giới tài trợ mà cả với các nghị sĩ của đảng Dân chủ.