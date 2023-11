Tổng thống Biden sẽ phủ quyết gói viện trợ riêng cho Israel của Hạ viện

Tổng thống Mỹ Joe Biden AFP

Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) của Nhà Trắng chỉ trích đề xuất gói viện trợ cho Israel đến từ Hạ viện Mỹ. "Dự luật này không tốt cho Israel, khu vực Trung Đông và cho an ninh quốc gia của Mỹ", tờ The Hill hôm 1.11 dẫn tuyên bố của OMB.



Cơ quan của Nhà Trắng cho rằng dự luật viện trợ Israel đánh dấu sự tách rời đối với truyền thống lưỡng đảng trước đó khi đảng Cộng hòa tìm cách cắt giảm những khoản chi mà theo Nhà Trắng phục vụ cho nhu cầu an ninh quốc gia khẩn cấp của Mỹ.

"Quốc hội lâu nay vẫn làm việc với sự đồng thuận của lưỡng đảng về việc cung cấp viện trợ an ninh cho Israel, và dự luật này đe dọa làm suy yếu cách tiếp cận như lâu nay", OMB nhấn mạnh. "Hành động tách rời sự hỗ trợ an ninh cho Israel với các ưu tiên an ninh quốc gia khác sẽ dẫn đến các hậu quả toàn cầu", cơ quan của Nhà Trắng cảnh báo.

OMB cho rằng chính quyền Washington cần tiếp tục làm việc với các nghị sĩ Quốc hội Mỹ để đạt được thỏa thuận như Nhà Trắng đề xuất khoảng 10 ngày trước.

Đó là phản ứng của OMB sau khi Hạ viện Mỹ hôm 30.10 công bố dự luật đề nghị viện trợ 14,3 tỉ USD cho Israel trong cuộc xung đột với Hamas ở Dải Gaza.

Tuy nhiên, dự luật loại trừ khoản quỹ chi cho IRS, bao gồm các điều khoản của Đạo luật giảm lạm phát đã được Tổng thống Biden ký thành luật hồi năm ngoái.

Gói viện trợ cũng không ủng hộ chiến lược của Nhà Trắng nhằm gộp chung hỗ trợ cho Israel và Ukraine.

Ngày 20.10, Nhà Trắng công bố đề xuất tài trợ bổ sung cho an ninh quốc gia. Tổng cộng 106 tỉ USD được đề nghị chi cho cả Israel và Ukraine, cũng như các khoản đầu tư cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, viện trợ nhân đạo và các biện pháp tăng cường an ninh biên giới.

Ủy ban thẩm tra các dự luật Hạ viện Mỹ vào ngày 1.11 (giờ Washington) sẽ tiếp nhận dự luật, trước khi chuyển đến Thượng viện Mỹ hiện do đảng Dân chủ kiểm soát.