Tổng thống Biden trước sức ép bỏ tranh cử

Sau buổi tranh luận trên truyền hình đầu tiên giữa ứng viên lưỡng đảng trong mùa bầu cử năm nay do Đài CNN tổ chức hôm 27.6 (giờ VN), Hội đồng biên tập The New York Times đăng bài xã luận tựa đề: "Để phụng sự quốc gia này, Tổng thống Biden nên rời đường đua".



Canh bạc nguy hiểm

Bài xã luận đăng hôm 28.6 có đoạn: "Ngài tổng thống xuất hiện trong đêm 27.6 như là một cái bóng của một đầy tớ nhân dân từng một thời lớn lao. Ông chật vật giải thích mục tiêu muốn đạt được trong nhiệm kỳ 2. Ông chật vật ứng phó trước những lời khiêu khích của ông Trump. Ông chật vật trong nỗ lực buộc ông Trump phải chịu trách nhiệm về những lời nói dối, các thất bại và những kế hoạch gây ớn lạnh của ông ta. Hơn một lần ngài tổng thống chật vật tìm cách kết thúc một câu trong lúc tranh luận".

Tổng thống Biden đối mặt áp lực lớn sau cuộc tranh luận ngày 27.6 Reuters

Bài báo cho rằng hành động phụng sự nhân dân Mỹ có ý nghĩa nhất mà ông Biden có thể thực hiện được vào thời khắc này là tuyên bố sẽ không tiếp tục tái tranh cử. Theo họ, Tổng thống Mỹ đương nhiệm đang tham gia một canh bạc liều lĩnh và khinh suất. Đã đến lúc ông Biden phải rút lui để cho phép một ứng viên khác đại diện đảng Dân chủ tranh cử với ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa vào tháng 11 tới.

"Đảng Dân chủ có những nhà lãnh đạo được trang bị tốt hơn để đưa ra các sự lựa chọn rõ ràng, thuyết phục và tràn trề năng lượng hơn so với nhiệm kỳ thứ 2 của ông Biden. Không có lý do gì đảng Dân chủ phải đánh cược sự ổn định và an ninh của đất nước này bằng việc đẩy cử tri Mỹ đến tình thế phải chọn giữa một ông Trump đầy thiếu sót và ông Biden cũng nhiều nhược điểm không kém", bài báo phân tích.

Dù vậy, phía lãnh đạo tờ báo cho hay sẽ vẫn ủng hộ ông Biden nếu cuối cùng chỉ còn lại tên Tổng thống Mỹ đương nhiệm và ông Trump trên lá phiếu vào ngày 5.11.

Chiến dịch Biden đáp trả

Phản ứng về bài xã luận trên tờ báo có ảnh hưởng nhất tại Mỹ, ông Cedric Richmond, đồng Chủ tịch chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden, nhắc lại: "Lần gần nhất ông Joe Biden không nhận được sự ủng hộ của Hội đồng biên tập The New York Times, kết quả cuối cùng lại thuận lợi cho ông", theo Đài CNN.

Trong năm bầu cử Mỹ 2020, tờ The New York Times ủng hộ thượng nghị sĩ Amy Klobuchar và thượng nghị sĩ Elizabeth Warren trong giai đoạn bầu cử sơ bộ tìm ra ứng viên của đảng Dân chủ. Còn đồng Giám đốc Mitch Landrieu của ông Biden khẳng định bản thân đặt niềm tin hoàn toàn vào Tổng thống Biden, thêm rằng ông Biden toàn quyền quyết định sẽ tiếp tục tranh cử hoặc không.

The New York Times là một trong những tổ chức truyền thông chỉ trích sự thể hiện của Tổng thống Biden trong cuộc đối đầu với ông Trump. Nhà bình luận chính trị kỳ cựu của Đài CNN là ông David Axelrod cho rằng Tổng thống Mỹ có vẻ như mất phương hướng trong quá trình tranh luận. Nhà dẫn chương trình Alex Wagner của Đài MSNBC cho hay có nhiều ý kiến tiêu cực về sự thể hiện của ông Biden.

Bất chấp nhiều hoài nghi, Tổng thống Biden tuyên bố sẽ tiếp tục bám trụ đường đua và tự tin sẽ đánh bại đối thủ Trump của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tháng 11. Tại cuộc mít tinh ở TP.Raleigh (bang Bắc Carolina) hôm 28.6, ông Biden thừa nhận mình không còn trẻ trung như trước, nhưng việc tranh luận kém không ngăn cản ông đối mặt ông Trump.

Trong khi đó, kết quả khảo sát do trang Axios thực hiện cho thấy 60% số cử tri được hỏi muốn Tổng thống Biden nhường lại cơ hội cho ứng viên khác của đảng Dân chủ. Còn Hãng Nielsen cung cấp số liệu cho thấy hơn 51 triệu người xem cuộc tranh luận giữa cặp đấu Biden - Trump hôm 27.6. Con số này thấp hơn 30% so với lần đối đầu của họ vào năm 2020 và là một trong 3 cuộc tranh luận đầu tiên của mùa bầu cử tổng thống Mỹ có người xem thấp nhất kể từ năm 1976.