Tổng thống Biden xác nhận thủ lĩnh IS ‘bị loại khỏi chiến trường’

Hãng AFP ngày 3.2 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận rằng lực lượng đặc nhiệm của nước này tiến hành chiến dịch chống khủng bố tại Syria nhằm vào thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Đêm qua theo chỉ đạo của tôi, lực lượng quân sự Mỹ ở tây bắc Syria thành công tiến hành chiến dịch chống khủng bố nhằm bảo vệ người dân Mỹ và các đồng minh, giúp thế giới trở nên an toàn hơn”, ông phát biểu.

“Nhờ tài năng và sự can đảm của lực lượng vũ trang, chúng ta đã loại khỏi chiến trường Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, lãnh đạo của IS. Tất cả người Mỹ đã trở về an toàn từ chiến dịch”, theo Tổng thống Biden.

Một quan chức cấp cao tại Nhà Trắng xác nhận rằng thủ lĩnh IS đã kích hoạt chất nổ để tự sát khi bị bao vây.





“Vào lúc đầu chiến dịch, mục tiêu khủng bố kích nổ một quả bom khiến hắn ta và các thành viên trong gia đình thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em”, quan chức trên cho biết.

Theo Reuters, sau khi nhân vật sáng lập IS là Abu Bakr al-Baghdadi thiệt mạng vào tháng 10.2019, tổ chức này đã có thủ lĩnh kế nhiệm là al-Quraishi, một người Iraq từng bị Mỹ giam giữ. Al-Quraishi còn có tên gọi là Amir Mohammed Said Abd al-Rahman al-Mawla.

“Trong khi chúng tôi vẫn đang đánh giá kết quả của chiến dịch, điều này dường như là chiến thuật hèn nhát của bọn khủng bố mà chúng ta từng chứng kiến trong chiến dịch năm 2019 giúp loại trừ al-Baghdadi”, theo quan chức Mỹ.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay lực lượng đặc nhiệm nước này tiến hành sứ mệnh chống khủng bố thành công tại khu vực Atmeh (tỉnh Idlib, Syria), trong khi các nguồn tin Syria chỉ cho biết rằng sứ mệnh trên nhằm vào một nhân vật cực đoan hàng đầu.